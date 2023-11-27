Faizsiz kredi müjdesini duyan o bankaya koşuyor! Kimliğiyle gelen hemen çekecek

QNB Finansbank, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için faizsiz kredi kampanyası başlattı.

Faizsiz kredi müjdesini duyan o bankaya koşuyor! Kimliğiyle gelen hemen çekecek
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QNB Finansbank, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşları düşünerek faizsiz kredi kampanyası başlattı. Kampanya, 30 Kasım tarihine kadar geçerli olacak ve ilk kez QNB Finansbank müşterisi olanlara özel avantajlar sunuyor.

Bu özel kampanya çerçevesinde, QNB Finansbank müşterisi olmayanlara 10 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ve aynı zamanda 10 bin TL faizsiz 6 ay vadeli 'anında kredi' seçenekleri bir araya getirildi. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin ise QNB Finansbank Mobil uygulamasını indirip 'Müşteri Olmak İstiyorum' seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor.

QNB Finansbank'ın faizsiz kredi kampanyası, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ekonomik bir destek sağlamayı amaçlıyor. Mobil uygulama üzerinden yapılan başvurular sonrasında, QNB Finansbank müşterisi olanlar bu özel krediyi faizsiz bir şekilde kullanma imkanına sahip olacaklar. Bu kampanya, finansal ihtiyaçlarına çözüm arayan vatandaşlar için cazip bir seçenek sunarak maliyetleri minimize etmeyi hedefliyor.qnb

QNB Finansbank, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara destek sağlamak amacıyla faizsiz kredi kampanyasını hayata geçiriyor. Mobil uygulama aracılığıyla yapılan başvurular sonrasında, QNB Finansbank müşterisi olanlar özel faizsiz kredi avantajlarından yararlanma fırsatına erişecekler. Bu kampanya, mali sıkıntılar yaşayan vatandaşlar için ekonomik bir çözüm sunmayı hedefleyerek finansal yükleri azaltma amacını taşıyor. Kampanya, 30 Kasım tarihine kadar geçerliliğini koruyacak olup, özellikle QNB Finansbank müşterisi olmayanları kapsayan geniş bir kullanıcı kitlesini hedefliyor.

Özel kampanya detayları arasında, ilk defa QNB Finansbank müşterisi olanlara yönelik 10 bin TL'ye varan faizsiz ihtiyaç kredisi ve aynı zamanda 10 bin TL faizsiz 6 ay vadeli 'anında kredi' seçenekleri bir arada sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ise QNB Finansbank Mobil uygulamasını indirip 'Müşteri Olmak İstiyorum' seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor. Bu adımların tamamlanmasıyla birlikte, faizsiz kredi imkanlarına erişim sağlanabiliyor.

Kampanyadan yararlanmak oldukça basit birkaç adım içeriyor: İlk olarak mobil uygulama indirilip, 'Müşteri Olmak İstiyorum' seçeneği işaretleniyor; ardından kampanya koşulları kabul edilip, gerekli bilgiler girilerek başvuru tamamlanıyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından, kampanyadan faydalananlar Mobil uygulama aracılığıyla QNB Finansbank müşterisi olduktan sonra faizsiz kredi başvurusu yaparak kullanım avantajlarına sahip olabiliyorlar.

QNB Finansbank'ın bu kampanyası, acil nakit ihtiyacı olanlara ekonomik destek sağlama amacını güdüyor. Faizsiz kredi imkanı ve 6 ay vadeli seçenekleriyle, kampanya finansal yükleri hafifletmeyi amaçlıyor.

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