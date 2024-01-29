Faizsiz kredide masraflar da sıfırlandı! Artık bedavadan biraz pahalı geri ödeyeceksiniz

Son zamanlarda nakit ihtiyacı git gide artıyor. Özellikle de yeni yıl zamları karşısında henüz zamlı maaşlarını almamış olan vatandaş kendisine sunulan ek fırsatları yakından takip ederken, bankaların sunduğu geri ödemesiz kampanyalarının yanı sıra faizsiz kredi destekleri de devam ediyor. Bankalar hizmet ve ürün satmak adına türlü türlü kampanyalar sunarken, özellikle de faizsiz kredi destekleri dikkat çekiyor. Acil ödemesi olan vatandaş bankalar tarafından sunulan kampanyaları yakından takip ediyor. Bir çok banka yeni yıl kapsamında sunduğu kampanyaları için son uyarılarını yapıyor.





Merkez Bankası tarafından son zamanlarda faiz artırım kararı vatandaşın krediye yönelimini mecburen azaltıyor. Bu kapsamda faiz oranlarının artışı vatandaşın cebini zorluyor. Kimi banka özel olarak düzenlediği kampanya ile faizsiz kredi imkanı sağlarken, bunu kredi kartı hizmeti karşılığında verebiliyor.

Enpara tarafından başlatılan kampanya kapsamında belli şartları taşıyan vatandaşa özel olarak sunulan 10000 TL faizsiz kredi kampanyasına ek olarak masrafların da kaldırıldığı belirtildi. Sadece yeni müşteri olacak olan müşteriyi ilgilendiren kampanya kapsamında 10 bin Türk lirasına kadar faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasına dahil olanlar, masrafsız çekme kampanyasından da ek olarak faydalanacak.





EN PARA FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyalarına ek olarak ENPara tarafından başlatılan kampanyada masrafsız kredi imkanı da sağlanacak. 6 ay vade imkanı ile sağlanan faizsiz kredi desteği geri ödemesi 1.666,67 Türk lirası olarak açıklanırken, tek ödenecek olan kesintinin 100 lira civarında olan sigorta masrafı olduğu belirtildi.