Fatura ödemelerinde yeni dönem! Tüm faturalara 1500 TL indirim geliyor

Gün gün hayat koşulları zorlaşmaya devam ediyor. Hal bu iken fatura yükü üzerine binen vatandaş, bir de elektrik ve doğalgaza zam yapılacağı ihtiymalinden mütevellit, fatura yükünden kurtarabilecek formülleri araştırıyor. Özellikle de yaz mevsiminin başlaması ile birlikte artan ihtiyaçlar kapsamında ekstra kazanç sağlayacak formüller araştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bankalar tarafından sunulan otomatik fatura talimatlarına karşılık yapılan ödemeler dikkat çekiyor. Otomatik fatura talimatı başına yapılan geri iadeler fatura desteği olarak, cepleri doldurabiliyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ve faturaların kabarmaya başlanması ile birlikte Finansbank tarafından bu yaz faturalarınızı otomatik olarak ödemenizi sağlayacak otomatik ödeme talimatı ile birlikte 1500 TL kazanç sağlayacak kampanya açıklandı. Haziran ayı kampanyası olarak dikkat çeken Finansbank dev fatura ödeme kampanyası 30 Haziran'a kadar geçerli olacak iken banka müşterisinin yapması gereken tek şey vadesiz hesap ya da kredi kartı ile otomatik fatura talimatı vermek





FATURALARA 1500 TL DESTEK

Banka tarafından açıklanan kampanya kapsamında her bir otomatik fatura talimatına 500 TL toplamda 3 talimata 1500 TL iade fırsatı sağlanacak. Kampanya kapsamında hak sahibi olunan 1500 TL para puan olarak hesaplara aktarılacak. Qnb Finansbank otomatik ödeme talimatı kampanyası, mobil uygulama üzerinden yeni müşteri olunması ve faturalar için otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda geçerli olacak iken Bu sayede Fatura ödemek için vakit kaybı ortadan kalkıp zamandan tasarruf edilmesi sağlanacak.





OTOMATİK FATURA TALİMATI KAMPANYASI

Öte yandan otomatik fatura ödeme talimatı ile ödemeler düzenli olarak zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanmaktadır. 30 Haziran tarihine kadar Finansbank mobil uygulamasını indirip müşteri olan ve doğalgaz, elektrik, su, telefon faturası gibi faturalar için talimat verebilmekteyken, her bir talimat için 500 TL toplamda 3 talimata kadar 1500 TL iade fırsatından faydalanılacak.

Kampanyaya gerek kredi kartları gerekse de vadesiz hesap üzerinden verilen talimatlar dahil olabilecek. Her müşteri bir sefer kampanyaya katılım sağlayabilmekteyken toplamda en yüksek alınacak geri iade tutarı ise 1500 TL olacak. 30 Haziran'a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında otomatik fatura talimatı verilen faturanın en az bir tanesinin 29 Kasım'a kadar ödenme zorunluluğu mevcut.