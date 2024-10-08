Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Dijitalliğe geçişin hızla devam ettiği günümüzde bankalar da mobil uygulamalarının kullanımının artması amacıyla bir çok kampanya düzenliyor. Bu kampanyalar müşterisinin cebini doldururken, diğer taraftan da kolaylıkla tek tuşla işlemlerin halledilmesini sağlıyor. Fatura ödemelerinde özellikle de ödeme kuyruğuna girip işlemleri halletmenin büyük bir yük olduğu şu günlerde bankaların sunduğu otomatik fatura ödeme talimatları kolaylık sağlıyor. Bankalar müşteri çekmek adına ay ay otomatik fatura talimatı kampanyaları düzenlerken, özellikle de bu talimatlara verilen geri ödemeler, fatura desteği olarak dikkat çekiyor. QNB Finansbank’ta ay ay kampanya güncellemelerini sunuyor. Bu kapsamda fatura talimatlarına ek olarak sağlanan kampanya ödemesi tercih edilebilirliği EKim ayında da arttırıyor.

Otomatik fatura ödeme talimatı vermek isteyenler için QNB Finansbank tarafından başlatılan kampanya dikkatleri üzerine topluyor. CardFinans ve QNB First logolu kredi kartı ile veya QNB Finansbank vadesiz hesabı ile verilecek her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 100 TL olmak üzere, toplamda 300 TL’ye varan ParaPuan kazanma fırsatını açıklayan banka, kampanyanın ay sonuna kadar geçerli olacağını da ifade etmiş bulunuyor.

HER TALİMATA ÖDEME

QNB Fİnansbank otomatik fatura talimatı ile alakalı yaptığı açıklamasında her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 100 TL değerinde ParaPuan kazanma imkanı sağlandığını belirtirken, biriken puanların, karta yükleneceği ve yapılan alışverişlerde düşeceği belirtilmiş bulunuyor.

kazanım için verilen talimatların, 30 Nisan 2025 tarihine kadar açık kalması ve belirtilen tarihlerde en az bir kez ödenmesi zorunluluğu bulunan kampanya şartları arasında, kredi kartından ödül kazanımı için, talimat verilen faturanın 31 Mart 2025 tarihine kadar en az bir kez ödenmiş olması gerekliliği de mevcut.

Öte yandan verilecek otomatik fatura ödeme talimatı ile 100 TL kazanırken, bu işlem sonrasında söz konusu faturanın ödenmesi halinde, ödül miktarı ilk fatura ödenmesi akabinde CardFinans veya QNB First kredi karta otomatik olarak yüklenecek. Fatura başına 100 TKL ödeme yapılırken, toplamda 3 faturaya kadar ve en fazla 300 TL destek sağlanacak.



