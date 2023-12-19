Faturasını getirene nakit para! Başvuru için sayılı günler kaldı: Tek işleme anında veriliyor

Müşterilere yönelik büyük bir fırsat sunan QNB Finansbank, fatura ödemeleriyle ilgili önemli bir haber duyurdu. Otomatik ödeme talimatı veren müşterilere özel olarak başlatılan kampanya, 25 gün boyunca geçerli olacak ve ParaPuan kazanma fırsatı sunacak.

QNB Finansbank müşterileri, elektrik, su, doğalgaz faturasını otomatik ödeme talimatı vererek 25 gün boyunca geçerli ParaPuan kazanma imkanına sahip olacak. Kampanya kapsamında, CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları veya QNB Finansbank vadesiz hesap üzerinden 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında her yeni otomatik fatura ödeme talimatı başına 100 TL olmak üzere toplamda 300 TL'ye kadar ParaPuan verilecek.





QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamaya göre, kampanya süresi içinde verilen ve iptal edilen talimatlar için ödül kazanılamayacak. Her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için kazanılabilecek ParaPuan miktarı 100 TL, toplamda ise 300 TL'yi aşacak.

Kampanya dahilinde ödemelerin, ödeme tarihinde hesap bakiyesinin veya kredi kartı limitinin yetersiz olması durumunda gerçekleşmeyeceği vurgulandı. Sadece CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları ile QNB Finansbank vadesiz hesap üzerinden verilen talimatlar kampanyaya dahil edilecek. Kazanılan ParaPuan'ların kullanım süresi 25 gün olarak belirlendi; bu süre sonunda kullanılmayan ParaPuan'lar geri alınacak. Müşterilere, bu fırsatı kaçırmamak için kampanya detaylarına özen gösterme çağrısı yapılıyor.