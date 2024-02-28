Faturasını kapan PTT'ye koşsun! Devlet hesabınıza yatırdı PTT ödüyor

Ülkemiz sosyal devlet olma yolundaki adımlarını sağladığı destekler ile ispatlamaya devam ediyor. 2023 yılında kalem sayısı artan destekler, 2024 yılında da zamlanarak ödenmeye devam ediyor. Vatandaşın ihtiyacına göre şekillenen ve her ihtiyaca çözüm sunacak devlet destekleri bulunuyor. Sunulan bu destekler ile birlikte dar gelirlinin temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na dar gelirli vatandaşın başvurması onay sürecine giren başvurular genel olarak 15 günde neticelendirilirken, hak sahiplerine bir sonraki ay ödeme tarihlerinde otomatik ödeme sağlanabiliyor. 2024 yılında maaş olarak ödenen desteklere zam yapılırken, bu zam memur maaş zammına göre şekillenmiş bulunuyor. Dar gelirli hanelere enerji desteği de veriliyor. Enerji desteği adı altında kış mevsimlerinde doğalgaz desteği ve 12 ay boyunca sağlanan elektrik desteği yer alıyor. Dar gelirli vatandaş eğer ki Aİle Destek Paketi ödemesinden faydalanabiliyorsa, otomatik olarak elektrik desteğinden faydalanıyor. PTT'ye sunulan elektrik faturasının bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor.





DAR GELİRLİ HANELERE ELEKTRİK DESTEĞİ MÜJDESİ

2023 yılından beri devam eden elektrik desteği ihtiyaç sahibi milyonlarca haneye ödeniyor. Hanedeki kişi sayısını göre değişkenlik gösteren destek tutarı 130 TL ile 260 TL arasında sağlanıyor. Enerji fiyatlarının yüksekliğinden mütevellit ihtiyaç sahibi hanelerin bu durumdan etkilenmemesi adına devlet tarafından senelerdir elektrik faturası desteği sağlanıyor. Bu sübvansiyonlar ile birlikte Dar gelirli haneler ucuz elektrik kullanma imkanına sahip oluyor. Aile Bakanlığı aracılığı ile yapılan başvuruların kabul edilmesi durumunda ödemeler PTT üzerinden tamamlanıyor.

ELEKTRİK DESTEĞİ TUTARI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından alınan başvuruların değerlendirilmesi akabinde kabul eden hanelere aylık elektrik tüketim desteği ödemesi sağlanıyor. Muhtaçlık durumuna ve hanede yaşayan birey sayısına göre değişkenlik gösteren desteklerde iki kişilik hanelere 75 kilowatt saat destek yani 130 TL aylık destek ödemesi yapılırken, 3 kişilik hanelere 100 kilowatt karşılığı olarak 173 TL, 4 kişilik hanelere 125 kilovat karşılığı olarak ise 216 TL ödeme yapılıyor. 5 kişi ve daha fazla kişinin bulunduğu hanelere 150 kilowatt karşılığında aylık 260 TL elektrik desteği sağlanıyor. Yapılan hesaplamalarda ülke geneli destekten faydalanan bireylerin 10 milyar TL elektrik faturası devlet tarafından ödeniyor.