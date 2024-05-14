Fed Başkanı Jerome Powell enflasyon değerlendirmesi yaptı: Sabırlı olunmalı

Powell’dan enflasyonda "sabır" çağrısı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Salı günü Amsterdam'da Yabancı Bankacılar Birliği'nin ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte ülkedeki enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Powell, enflasyonda ilerleme kaydedilmemesi durumunda merkez bankasının sabırlı olması gerektiğini ve yüksek faiz oranlarının çalışmasına izin verilmesi gerektiğini ifade etti.



Powell, enflasyonun aylık bazda düşük seyretmesini beklediğini ancak ilk çeyrekteki rakamların güvenini zedelediğini belirtti. "Enflasyonun gerilemesi için sabırlı olunmalı" diyen Powell, kısıtlayıcı politikanın işini yapmasına izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD merkez bankacıları, ilk çeyrekte enflasyonda ilerleme kaydedilmemesinden duydukları hayal kırıklığını dile getirmişti. Bu ayın başında politika yapıcılar, gösterge politika faiz oranını değiştirmeden 23 yılın en yüksek seviyesinde tutmuştu. Powell da "uygun olduğu sürece" bu seviyeyi korumaya hazır olduğunu ifade etmişti.