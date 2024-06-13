Fed kararları sonrası küresel piyasalar karışık seyir izliyor

Fed'in kararı sonrası piyasalar karıştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede sıkı duruşunu sürdüreceği sinyalleri, küresel piyasalarda karışık bir seyir oluşturuyor. ABD'de enflasyon verilerinin yavaşlama sinyalleri vermesine rağmen, Fed'in bu yıl faiz indirim beklentilerini 3'ten 1'e düşürmesi piyasalarda belirsizliğe yol açtı.



ABD'de Enflasyon Yavaşlıyor

ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında aylık bazda değişim göstermedi ve yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstererek tahminlerin altında kaldı. Bu veriler, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını artırırken, dolar endeksi yüzde 0,8 düşerek 104,3 seviyesine geriledi. Değer kaybeden dolar karşısında emtia piyasası yükselirken, altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 2.338 dolara çıktı.

Fed Faiz Oranlarını Sabit Tuttu

Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Karar metninde, enflasyon hedefi olan yüzde 2'ye doğru "ılımlı" bir ilerleme kaydedildiği belirtildi. Ancak, Fed'in projeksiyonlarına göre bu yıl içinde üç faiz indirimi ihtimali tamamen ortadan kalktı. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yüzde 2'ye düşmesine yönelik daha fazla güven kazanana kadar faiz oranlarını düşürmenin uygun olmadığını vurguladı.

Para Piyasalarındaki Fiyatlamalar

Para piyasalarında, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 66'ya, Kasım ayında ise yüzde 98'e çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, gün içinde yüzde 4,25 seviyelerine kadar gerilese de, Powell'ın açıklamalarının ardından yüzde 4,33 seviyesinden kapandı. Dolar endeksi ise 104,8 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 gerileyerek 2.310 dolardan işlem görüyor.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa borsaları dün pozitif bir seyir izlerken, gözler bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerine çevrildi. Almanya'da enflasyon verilerinin beklentiler doğrultusunda gelmesi, ABD'deki enflasyon verilerinin yavaşlama sinyalleri vermesiyle artan risk iştahını destekledi. Asya borsaları ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izledi. BoJ'un yarın faizi sabit bırakması beklenirken, Başkan Kazuo Ueda'nın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında olacak.

Yurt İçi Piyasalar

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 artışla 10.165,52 puandan tamamladı. Dolar/TL, 32,3090 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç ve haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.