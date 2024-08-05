Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

Türkiye'de kamu kurumlarının personel alımları devam ediyor. Adalet Bakanlığı'nın Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 2024 yılı içerisinde personel alımı yapacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete de yayımlanan ilan akabinde başvurular bugün başladı. Adli Tıp Kurumunda 80 farklı pozisyonda çalıştırılmak üzere alınacak olan personelin sözleşmeli personel kadrosunda olacağı belirtildi. Alım yapılacak pozisyonlar arasında; laboratuvar teknisyeni, radyolog, patolog gibi sağlık alanında yapılacağı belirtilirken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca, Adli Tıp Kurumu’nda çalışmak üzere yapılacak olan sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdam edileceği Resmi Gazete de onaylandı.

ATK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



• 2022 yılı KPSS'ye girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 70 puan almak,

• Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (Bazı pozisyonlar için yaş sınırı 30),

• Arşiv soruşturması sonuçlarının olumlu olması gibi genel şartları taşımaları gerekliliği başvuru şartları olarak belirtildi.





ATK PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı ATK bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adayları, başvurularını e-Devlet platformu üzerinden tamamlayacak. Her bir aday, tek kadroya başvuru yapabileceği bilgisi sunulurken, söz konusu başvurular ise 11 Ağustos 2024 tarihinde son bulacak.

Başvuru yapmak isteyen ATK adaylarının, Adalet Bakanlığı’nın Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımaları gerekliliği bildirilirken, belirtilen puan türüne göre KPSS’den en az 70 puan almak zorunluluğu mevcut.

Başvuru sayısı ile alakalı olarak yapılan açıklamada, belirtilen pozisyon sayısının üç katı kadar kişinin başvurusunun kabul edileceği bilgisi yer alırken, KPSS puanına göre sıralama yapılacağı da belirtilmiş bulunuyor.





SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

KPSS puanına göre en yüksek puanı alan adayların çağrılacağı sözlü sınavda ise gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar direkt elenecek. Sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında gerçkeleştirilecek.

E-Devlet platformu üzerinden yapılacak olan başvuruların posta ya da şahsen yapılması durumunda kabul edilmeyeceği konusunda uyarıda bulunan ATK, personel alımı sınav sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinde duyuracak.