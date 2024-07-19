Fiat Fiorino ile Kolayca Araç Sahibi Olun! En pahalısı 495.000 TL’ye satılıyor

Sıfır araç almanın hayal olduğu şu günlerde markalar tarafından başlatılan kampanyalar hayat kurtarıcı olabiliyor. Sıfır araç fiyatları yükselişine devam ederken, taşıt kredilerinin de yüksek seyretmesi vatandaşın alım gücünü düşürüyor. Geçtiğimiz seneden son 3 ay öncesinde kadar ay ay artış gösteren politika faizi, kredi faizlerinde de artışa mahal verirken, oranlar sonrasında geri ödenecek tutarların yanın yaklaşılmamaya başladı. Kıyıda köşede araç almak adına yatırım yapan birey sıfır araçtan ziyade 2. el araç alımına yönelirken devreye düşük faizli kredi kampanyaları ile araç firmaları tarafından başlatılan kampanyalar girdi. Ay ay kampanya açıklaması yapan markalar, belirli modellerine sağladıkları finansal destekler ile tercih ediliyor.

FİAT FİORİNO TEMMUZ AYI FİYATI

Artan fiyatlara istinaden markların indirimleri devlet tarafından sağlanan ÖTV muafiyeti desteği ile birleşince ortaya inanılmaz rakamlar çıkarken, ÖTV muafiyetli olarak FİAT tarafından sunulan Temmuz ayı Fiorino fiyatların ağızları açık bırakıyor.





En pahalısı 4956.000 TL’den satılacak olan Fiat Fiorino araçlar doluluk modeline göre farklı tutarlara satışa sunulmuş bulunuyor.

ÖTV MUAFİYETLİ FİORİNO FİYATI

%40 ve üzeri engellilik oranına sahip olan vatandaşların sağlık raporunda bu durumun onay alması akabinde ÖTV muafiyetinden faydalanacağı biliniyor. Piyasadaki diğer ticari araçlara kıyasla oldukça uygun fiyatla sunulacak olan FİAT Fiorino, düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekerken, geniş ve kullanışlı yükleme alanı ile ticari araçların kralı olarak yorumlanıyor.

Uzun ömürlü ve sağlam bir yapıya sahip olan Fiat Fiorino fiyatları özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. ÖTV muafiyetli olarak satışa sunulan fiyatları ise 422.000 TL- 495.000 TL arasında değişmektedir.