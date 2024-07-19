Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fiat Fiorino ile Kolayca Araç Sahibi Olun! En pahalısı 495.000 TL’ye satılıyor

Kıyıda köşede araç almak adına yatırım yapan birey sıfır araçtan ziyade 2. el araç alımına yönelirken devreye düşük faizli kredi kampanyaları ile araç firmaları tarafından başlatılan kampanyalar girdi. Ay ay kampanya açıklaması yapan markalar, belirli modellerine sağladıkları finansal destekler ile tercih ediliyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 13:21
Fiat Fiorino ile Kolayca Araç Sahibi Olun! En pahalısı 495.000 TL’ye satılıyor

Sıfır araç almanın hayal olduğu şu günlerde markalar tarafından başlatılan kampanyalar hayat kurtarıcı olabiliyor. Sıfır araç fiyatları yükselişine devam ederken, taşıt kredilerinin de yüksek seyretmesi vatandaşın alım gücünü düşürüyor. Geçtiğimiz seneden son 3 ay öncesinde kadar ay ay artış gösteren politika faizi, kredi faizlerinde de artışa mahal verirken, oranlar sonrasında geri ödenecek tutarların yanın yaklaşılmamaya başladı. Kıyıda köşede araç almak adına yatırım yapan birey sıfır araçtan ziyade 2. el araç alımına yönelirken devreye düşük faizli kredi kampanyaları ile araç firmaları tarafından başlatılan kampanyalar girdi. Ay ay kampanya açıklaması yapan markalar, belirli modellerine sağladıkları finansal destekler ile tercih ediliyor.

FİAT FİORİNO TEMMUZ AYI FİYATI

Artan fiyatlara istinaden markların indirimleri devlet tarafından sağlanan ÖTV muafiyeti desteği ile birleşince ortaya inanılmaz rakamlar çıkarken, ÖTV muafiyetli olarak FİAT tarafından sunulan Temmuz ayı Fiorino fiyatların ağızları açık bırakıyor. 

zam

En pahalısı 4956.000 TL’den satılacak olan Fiat Fiorino araçlar doluluk modeline göre farklı tutarlara satışa sunulmuş bulunuyor.

ÖTV MUAFİYETLİ FİORİNO FİYATI

%40 ve üzeri engellilik oranına sahip olan vatandaşların sağlık raporunda bu durumun onay alması akabinde ÖTV muafiyetinden faydalanacağı biliniyor. Piyasadaki diğer ticari araçlara kıyasla oldukça uygun fiyatla sunulacak olan FİAT Fiorino, düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekerken, geniş ve kullanışlı yükleme alanı ile ticari araçların kralı olarak yorumlanıyor.

Uzun ömürlü ve sağlam bir yapıya sahip olan Fiat Fiorino fiyatları özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. ÖTV muafiyetli olarak satışa sunulan fiyatları ise 422.000 TL- 495.000 TL arasında değişmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Dışarıdan cevizli sucuk almaya son! Sadece iki malzemeyle yapmak çok basit

O kamu bankası müşterilerine SMS ile bildirildi! Para iadenizi almak için acele edin

BİM’de yapılmayan yapıldı! 23 Temmuz'da elini attığın indirimde

Emekli maaşı alan tüm emekliler yararlanacak! Bir sefere mahsus 10.000 TL alabilecekler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Ziraat Bankası'nda vadeli/vadesiz hesabı olana 20.000 TL! 48 saat içinde başvuru şartı var

Emekli maaşı alan tüm emekliler yararlanacak! Bir sefere mahsus 10.000 TL alabilecekler

3.000 TL'ye arsa alarak prefabrik kondurmanın yolu açıldı! Milli Emlak KDV'yi ortadan kaldırıyor

KPSS puanı 60-65-70 olana başvurular açıldı! Mülakatsız kamu personeli alımı yapılacak

Fiat Fiorino ile Kolayca Araç Sahibi Olun! En pahalısı 495.000 TL’ye satılıyor

Ankara, Kırşehir,Nevşehir, Kırıkkale ve o illere duyuruldu! Durum bu sefer çok ciddi

Türkiye'de 23 yıl sonra bir ilk! Evden çıkmak bile istemeyeceksiniz: Tarih verildi

Vantilatörden valiz setine hepsi geliyor! ŞOK 20 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Emekli zammı sonrasında ilk açıklama İş Bankası'ndan geldi! Banka zam müjdesini verdi

O kamu bankası müşterilerine SMS ile bildirildi! Para iadenizi almak için acele edin

BİM’de yapılmayan yapıldı! 23 Temmuz'da elini attığın indirimde

Dışarıdan cevizli sucuk almaya son! Sadece iki malzemeyle yapmak çok basit