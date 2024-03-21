Fibabanka-Odeabank- ONPlus seç beğen al! Hangisine gidersen git 5,500 TL karşılıksız ödüyor

KKM hesaplarından TL'ye geçiş, TL'nin değer kazanması ve enflasyonun dengelenmesi adına Merkez Bankası tarafından adım adım politika faizleri konusunda gelişmeler yaşanıyor. Bu durum en çok yatırımı olan vatandaşın işine geliyor. Vatandaş son zamanlarda yükselen mevduat hesaplarını tercih etmeye başlarken, TL'ye olan talep artıyor. BU sayede de değer kazanılması hedefleniyor. Yeni yıl sonrasında düşüşe başlayan mevduat oranları, vatandaşın bu hesaplardan uzaklaşmasına mahal verirken, düzenlenen kampanyalar ile mevduat sektörü tekrardan hızlanmış gibi duruyor. Kimi bankalar faiz oranlarını yüzde 51 üzerinde rekabetçi rakam olarak açıkladığı şu günlerde, vatandaşın tercihi bankaların verdikleri yüksek orana göre değişebiliyor. ancak kimi birey faiz oranlarına değil de bankalara göre tercih yapabiliyor. Bankanın güvenilirliğinin ön planda olması bu kapsamda büyük önem arz ediyor.





Son aylarda döviz hesaplarında daha fazla getiri sağladığı gerekçesi ile mevduat hesabı açan birey sayısı artmaya devamm ediyor. Özellikle de düşük tutar yatırımlar, uzun vade de on binlerce lira ekstra getiri sağlayabiliyor. Bu durumda vatandaşın yatırımının değerlenmesini sağlıyor.

Son günlerde faiz oranlarının tekrardan uçuşa geçmesi getirileri de büyük oranda arttırıyor. Fibabanka, OnPlus, CepteTEB bankaları mevduat faizlerinde açıkladıkları rekor oranları ile tercih edilebilirliklerini arttırmaya devam ediyor. Bu bankaların akabinde diğer bankalar da genel olarak yüzde 50 ortalama ile getiri sağlıyor.





Düşük tutarlı yatırımı olan vatandaş, uzun vadeyi tercih edebiliyor. Özellikle de 3 aylık para bağlama karşılığında yüzde 55'e varan faiz getirisi hesabını sunan bankalar mevcut. Geçtiğimiz sene 25'lerde olan o dönem çok yükseldi denilen mevduat faizi oranlarının son şekillenmiş hali müşteriyi cezbediyor. 125.000 TL'nin getirisi genel olarak 3 ayık hesaplanıyor. Bu kapsamda rekor Fibabanka da olurken, 32 güne faiz oranı yüzde 55'e çıkarmış bulunuyor. 125.000 TL 32 günlük bağlayan birey aylık kazancı 5 bin liranın üzerinde hesaplanıyor.

Odeabank ise bu oranı yüzde 53 olarak açıklarken, 32 günde 5500 TL getiri sağlıyor. OnPlus ise her tutardaki yatırıma aylık getiri olarak yüzde faiz oranını hesaplıyor. Bu kapsamda 32 günde 5200 TL getiri sağlıyor.