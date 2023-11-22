Fırın eldiveni, el yüz havlusu, oyun çadırı... Hepsi yok fiyatına satılıyor! 25 Kasım 2023 Şok aktüel kataloğunu yayınlandı

Şok zincir marketler aktüel kataloğunu meraklısıyla paylaştı. Resmen 25 Kasım 2023 tarihinde Şok marketlerde yok yok! Birbirinden farklı ürünlere raflarında yer verecek olan market zincirleri, sudan ucuz fiyatlarla bu ürünlerin satışını yapacak. İşte şok 25 Kasım 2023 aktüel ürünler katalogu...

Fırın eldiveni, el yüz havlusu, oyun çadırı... Hepsi yok fiyatına satılıyor! 25 Kasım 2023 Şok aktüel kataloğunu yayınlandı
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Şok marketler 25 Kasım aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Şubedeki raflarında hangi ürünlerin indirimli şekilde sunulacağını aktaran Şok marketler, cumartesi günü itibarıyla paylaşmış olduğu bu yeni indirimle başlayacak. Böylelikle vatandaşlar indirimli fiyattan sudan ucuz fiyatlara bir çok ürünün sahibi olabilecek. Her hafta farklı ürünlerde indirim sağlayan Şok marketler, bu haftaki aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. 25 Kasım 2023 itibari ile başlayacak olan indirimlerin duyurulması ile beraber, hangi ürünlerde fiyatların düşeceği tek tek görüldü. El yüz havlusundan, masa örtüsü, krem çeşitleri, minder kılıfı, soğuk çay ve kek fiyatlarında büyük indirimler yapılacak. Ek olarak 25 TL ve üzeri olan alışverişlerde kasa arkasından uygunu bir çok farklı üründe alınabilecek.

25 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGU 

Şok market yine yaptı yapacağını! Birbirinden farklı ürünlere raflarda yer vermeye her hafta devam eden Şok marketler, bu hafta çocukların da yüzünü güldürmeyi garanti ediyor. Bir çok çocuk ürününün yanı sıra minderler, fırın eldiveni, masa örtüsü, yüz ve el havluları gibi ürünlere de raflarında yer verecek.

25 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGU

 

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KASA ARKASI ÜRÜNLER 

Şok market zincirleri 25 TL ve üzeri alışveriş yapan vatandaşlara kasa arkası ürünleri resmen yarı fiyatına sunuyor. Bu noktada her hafta 25 TL üzeri alışveriş yapan vatandaşların bu hafta boyunca kasasında hangi indirimli ürünlere satılacağı açıklandı.

  • 250 ml Arko Nem Krem Çeşitleri  104,50 TL yerine sadece 55 TL,
  • 162 gram Ülker Dankek Donut Marshmallowlu Kek  34 TL yerine sadece 20 TL
  • 12×330 ml Pınar Ice Tea  119,95 TL yerine sadece 69 TL
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