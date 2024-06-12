Fitch Ratings'ten olumlu değerlendirme! 'Türk bankalarının dış finansman riskleri azaldı'

Fitch Ratings: Türk Bankalarının Dış Finansman Riskleri Azaldı



Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründeki gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kılınç, Türk bankalarının son bir yılda yaklaşık 4,6 milyar dolar sermaye benzeri ihraç gerçekleştirdiğini belirterek, dış finansman kaynaklı risklerinin önemli ölçüde azaldığını ifade etti.



Kredi Notu ve Dış Finansman Erişimi

Kılınç, Fitch Ratings'in kısa süre önce Türkiye'nin kredi not görünümünü yükselttiğini hatırlatarak, bu gelişmenin ardından birçok Türk bankasının kredi notunun da artırıldığını vurguladı. Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Türk bankalarının dış finansmana erişiminde önemli bir artış yaşandığını belirten Kılınç, para politikasındaki değişimin ve Türkiye'nin risk primlerindeki düşüşün bu durumu desteklediğini söyledi.

Yatırımcı Geri Dönüşü ve Sermaye Benzeri İhraçlar

Türk bankalarının dış finansmana erişiminde çeşitli enstrümanların kullanıldığını ve eurobond ihraçlarıyla yatırımcıların yeniden piyasaya döndüğünü belirten Kılınç, son bir yılda bankaların yaklaşık 4,6 milyar dolar sermaye benzeri ihraç gerçekleştirdiğini kaydetti. Kılınç, bankaların fırsatları değerlendirerek, ihtiyaç duydukları anda yeni ihraçlar yapabileceğini ifade etti.

Sermaye Yapısının Güçlenmesi ve Risk Yönetimi

Türk bankalarının sermaye rasyolarının makul ve yeterli seviyede olduğunu belirten Kılınç, yeni yapılan sermaye benzeri ihraçların sermayeyi desteklediğini ve kurda olası bir yükselişe karşı koruma sağladığını söyledi. Bankaların makul seviyelerde karlılık üretmeye devam edeceğini öngören Kılınç, enflasyonun faaliyet giderlerini artırmasına rağmen bankaların karını koruyacağını belirtti.

Merkez Bankası ve Swap İşlemleri

Kılınç, Mart ayından bu yana bankaların Merkez Bankası ile yaptığı swap işlemlerinin 58 milyar dolardan 18 milyar dolara gerilediğini, buna karşılık yabancı bankalarla yapılan swap işlemlerinin arttığını söyledi. Bu gelişmelerin swap mekanizmasının daha çok yabancı bankalara kaymasına neden olabileceğini ifade etti.

Dış Borçlar ve Kur Korumalı Mevduat (KKM)

Kılınç, Türk bankalarının dış borçlarının yaklaşık %20'sinin dış finansmandan kaynaklandığını ve yüksek kısa vadeli borç tutarının önemli bir risk unsuru olduğunu belirtti. Kur Korumalı Mevduat'taki (KKM) seyri yakından takip ettiklerini söyleyen Kılınç, Merkez Bankası'nın KKM'yi sonlandırmak istediğini ve bu süreci dikkatli yönettiğini ifade etti.

Ekonomik Büyüme ve Resesyon Beklentileri

Kılınç, Türkiye ekonomisinde resesyon beklentilerinin olmadığını ve yıl sonu büyüme beklentilerinin %2,8 olduğunu belirtti. İlk çeyrekteki güçlü ekonomik büyümenin yıl sonu büyüme beklentilerini yukarı çekebileceğini de sözlerine ekledi.

Türk bankalarının dış finansman ihtiyacı konusundaki risklerin azalması ve ekonominin güçlü büyüme göstermesi, Fitch Ratings'in olumlu değerlendirmelerinin temelini oluşturuyor