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Fitch Ratings: Türkiye'nin mali duruşu "Açıkça genişleyici" ancak maliye politikasında ayarlamaya ihtiyaç var!

Fitch Ratings, Türkiye'nin mali duruşunu "açıkça genişleyici" olarak nitelerken, para politikasının sıkılaştırılması için maliye politikasında düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguluyor

Yayın Tarihi: 24.04.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 19:47
Fitch Ratings: Türkiye'nin mali duruşu "Açıkça genişleyici" ancak maliye politikasında ayarlamaya ihtiyaç var!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin mali duruşunun açıkça genişleyici pozisyonda olduğunu belirtti.

Arispe Morales, kurumun Türkiye konulu çevrimiçi panelinde, Türkiye'nin para politikasında sıkı bir duruş sergilerken, maliye politikasında ayarlamalara ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Para politikasının sıkılaştırılması gerektiğini vurgulayan Morales, maliye politikasının da bu doğrultuda düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

Fitch Ratings'in Türkiye analisti, ülkenin mali duruşunun genişleyici olduğunu belirtirken, maliye politikasının para politikasıyla uyumlu hale getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın, Türkiye'nin ekonomik istikrarını güçlendirebileceğini ifade etti.

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