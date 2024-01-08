Fiyatı 500 bin TL'nin altına düştü! Üstelik sıfır kilometre: Bu araç kapış kapış satılacak

Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Chery, Türkiye pazarının ön saflarında yer almaya kararlı.

Chery Automobile, birkaç yıldır ilk kez Türkiye pazarına yeniden girme kararı aldı. Çin devi Omoda, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri ile ilk kez Türkiye'ye geldi. Bir sonraki model hakkında çok konuşulacak gibi görünüyor.

"Chery yeni modeller satacak"

Chery'nin Türkiye'de piyasaya sürmeyi planladığı yeni model ise EQ1. Tasarımdan da anlaşılacağı üzere EQ1 mini bir modeldir. Bu modelin en güzel özelliği ise uygun fiyatı..





Chery EQ1'in özellikleri nelerdir?

EQ1, Ami ile türevlerini ikiye katlayacak kadar büyüktür. Buradaki mini akıllı modele işaret ediyor olabilir. Ayrıca EQ1 oldukça donanımlı, hızlı ve uzun menzilli bir model. Chery EQ1, 100 km/saat azami hıza ve 301 km menzile sahiptir.

Chery EQ1'in maliyeti ne kadar?

Chery, bu otomobili 2024 yılı içerisinde Türkiye'ye tanıtmayı planlıyor. Büyük bir aksaklık yaşanmadığı sürece Çinli üretici muhtemelen bu arabayı ultra ucuz etiketi altında satacak. Sosyal medya platformlarında yer alan bilgilerde Chery'nin EQ1 için değerlendirilen etiket fiyatı 450.000 TL ile 500.000 TL arasında değişiyor. Marka şu anda "500.000 TL'nin altına alabileceğiniz en iyi araba" mottosuyla kendini sağlam bir şekilde tanıtmak istiyor.