Fiyatıyla Egea'yı solda sıfır bırakan model! Sıfır otomobilde baş döndüren fırsat

Türkiye'nin SUV tutkunlarını cezbetmeyi başaran Kia Stonic modeli, dikkat çekici tasarımı ve üstün performansıyla otomobil severler arasında hala popülerliğini sürdürüyor. Fiat ise uygun fiyatlı Egea Sedan modelleriyle geniş bir müşteri kitlesi oluşturuyor. Her iki markanın araçları da Türkiye pazarında rekabetin odağı haline geldi.

Kia Stonic, hem şık tasarımı hem de rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkıyor. Güncel fiyat listelerine göre, Stonic SUV modelinin bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından daha ekonomik olduğu görülüyor. Bu durum, otomobil alıcıları için çeşitli tercih sebepleri sunuyor.

2024 model yılına ait fiyatlar incelendiğinde, Kia Stonic SUV'un 1.4L 100 PS Otomatik versiyonunun Fiat Egea Sedan'ın 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyonundan daha düşük bir fiyat sunduğu gözlemleniyor. Bu durum, bütçe dostu tercih arayan müşteriler için cazip bir alternatif sunuyor.





Fiat Egea Sedan'ın 2024 model yılı fiyat listesindeki seçenekleri sıralayacak olursak, 1.4 Fire 95 HP manuel benzinli versiyonun fiyatı 902.900 TL, kampanyalı fiyatı ise 864.900 TL olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde, 1.3 M.Jet 95 HP manuel dizel seçeneği için fiyat 1.095.900 TL iken kampanyalı fiyatı 1.053.900 TL'dir. Otomatik vites tercih edenler için sunulan 1.6 M.Jet 130 HP DCT dizel modelin fiyatı 1.248.900 TL, kampanyalı fiyatı ise 1.200.900 TL'dir. Elektrikli-benzinli hibrit bir seçenek olan 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT modelin ise fiyatı 1.342.900 TL, kampanyalı fiyatı ise 1.332.900 TL'dir.

Kia Stonic SUV'un 2024 model yılı fiyat listesine göz atacak olursak, 1.4L 100 PS otomatik benzinli Cool Donanım seçeneğinin fiyatı 1.148.000 TL, 1.0L 100 PS DCT otomatik benzinli Cool Donanım modelin fiyatı 1.208.000 TL'dir. Ayrıca, 1.4L 100 PS otomatik benzinli Business Donanım seçeneği 1.188.000 TL'ye, 1.4L 100 PS otomatik benzinli Elegance Donanım modeli 1.228.000 TL'ye satılmaktadır. 1.0L 100 PS DCT otomatik benzinli Elegance Donanım versiyonunun fiyatı ise 1.288.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat karşılaştırması, otomobil alıcılarına çeşitli seçenekler sunarak karar vermelerini kolaylaştırmaktadır.

Her iki marka da kendi segmentinde iddialı araçlar sunarak, Türkiye otomobil pazarında çeşitli tercih seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bu durum, tüketicilere hem performans hem de bütçe dostu araçlar arasında seçim yapma imkanı tanıyor.