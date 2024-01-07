Fiyatlar 2023'te asılı kaldı! Citroen 500 bin TL'ye sıfır araç satıyor

Citroen'den otomobil sahibi olmak isteyen herkese muhteşem bir kampanya geldi. Başlatılan kampanyaların ayrıntıların içeriği de paylaşıldı. Yeni araba almak isteyenleri etkileyecek kampanyaların tüm detaylarını burada bulacaksınız.

Fiyatlar 2023'te asılı kaldı! Citroen 500 bin TL'ye sıfır araç satıyor
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Sıfır kilometre araba hayali kuranlar için Citroen'in kaçırılmayacak kampanyası başladı. Otomotiv devi bu yıl yeni araba almak isteyenlere son bir şans sunuyor. Bu kampanya ile birlikte müşteriler 491.700 TL nakit ödeyerek yeni araç sahibi olabiliyor. 2024 model otomobillerin piyasaya sürülmesinde otomobil firmalarının stok azaltma stratejileri avantajlı olacaktır.

SON FIRSATLAR DUYURULDU

Yılın son teklifi, Türkiye otomobil pazarında yer alan firmalardan Citroen tarafından müşterilere sunuldu. Bu fırsatlardan yararlanan herkes 2024 yılına kadar kendi arabasına sahip olabilecek. Citroen sadece ucuz araba sunmakla kalmıyor, aynı zamanda nakit ödemede zorluk çekenlere de teklif veriyor.

ALANLAR KAZANACAK

Sıfır kilometre araba satın almak isteyenler için önerecekleri bütçe, aracı satın alma amaçlarına göre değişecektir. Son iki yılda, şu anda pek mantıklı gelmese de giderek daha fazla insan yatırım amaçlı araba satın alıyor.

Citroen Berlingo

Ancak bu tür yatırımlar artık cazip gelmiyor. İhtiyaçtan dolayı araba almak isteyen kişilerin satışları arttı. Yeni araba almak zorunda kalan kişiler, ihtiyaçlarını karşılayan ve bütçeleri dahilinde fayda sağlayan hafif ticari aracı tercih ediyor. Dolayısıyla ihtiyaçlarını düşük maliyetle karşılayabilecek bir arabaya sahip oluyorlar.

FORMÜL AÇIKLANDI

Citroen, hafif ticari araçlarda müşterilerine cazip bir teklif sunuyor. Citroen erlingo minibüsün satış fiyatı ise 791.700 TL olarak müşterilere duyuruldu. Bu aracı satın alan herkesin arabasının ihtiyaçları tamamen karşılanmış olacaktır.

Eğer nakit ödeyemiyorsanız bir bankadan araç kredisi çekip çok daha ucuz şartlarla bu arabayı satın alabilirsiniz. 48 ay vadeli 300.000 TL taşıt kredisi sahibi müşteriler, Citroen'e sadece 491.700 TL depozito ödeyerek yeni otomobillerine hemen sahip olabiliyor. Taşıt kredileri aylık taksitlerle geri ödenebilmektedir.

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