Flaş gelişme! Bayram ikramiyelerine yüzde 900 zam onay aldı

2023 Aralık ayı sonında asgari ücret zammının açıklanması sonrasında memur maaş zammı bir çok belediye zammının da taban rakamı olarak şekillenmişti. Belediyeler zamlar için memur maaş katsayısını beklerken, gerek kadrolu gerekse de şirket çalışanları için yapılması planlanan zamlar, memur maaş zammı açıklaması akabinde tek tek açıklanmaya başladı. Kimi zam uygulaması hemen devreye alınırken, kimi zamlar için de fark ödemesi şeklinde hesaplara aktarılacak. Ülkenin dört bir tarafından belediyelerin sendikalar ile düzenlenen toplantıları akabinde varılan mutabakatlar açıklanmaya devam ediyor. Kimi zam açıklamaları hüsrana sebep olurken, kimi yapılan açıklama sonrasında başkanlar omuzlarda taşınıyor.

2024 ZAMLI MAAŞLAR AÇIKLANDI

Son yapılan belediye zammı açıklamasında ne enflasyon ne de memur maaş katsayısı etkisinde kalınmadı Yalova'da varılan anlaşma kapsamında çalışanlara yapılan yüzde 60 zam, ağızları açık bıraktı.





Çiftlikköy Belediyesi ile belediyenin bağlı bulunduğu sendika arasında düzenlenen toplantı, belediye personelinin lehine sonuçlandı. Maaşlara yüzde 60 zam yapılmasına karar verilirken, sosyal haklar konusunda da gelişmeler sergilendi. Yapılan hesaplamalarda en düşük işçi maaşı 31 bin 103 liraya yükseldi.

ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİNDEN REKOR ZAM

Çiftlik Belediye Başkanı Başkan Ali Murat Silpagar ile sendika arasında düzenlenen toplantı salonu dışında bekleyen belediye çalışanları memnuniyertini başkanı omuzlarda taşıyarak belli etti. 18.477 TL olan en düşük belediye işçisinin maaşı bu kapsamda 31 bin 103 liraya yükseltirilirken sosyal haklarda da güncellemeye gidildi.

BAYRAM İKRAMİYESİNE YÜZDE 900 ZAM

Dini bayramlarda çalışan ödenen ikramiyeler konusunda da varılan anlaşmada 500 TL olan Ramazan Bayramı harçlığı 5.000 TL'ye 1100 TL olan Kurban Bayramı harçlığı ise 10.000 TL'ye yükseldi.