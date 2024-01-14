Garanti Bankası borcu olanlara elini uzattı! 100 bin TL borç arayan hemen bunu yapsın

Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar, birçok vatandaşın finansal yükünü ağırlaştırdı. Enflasyon ve kurdaki yükseliş nedeniyle gelirler eridi, biriken borçlar ödenemez hale geldi. Pek çok kişi geleceğe yönelik endişeler taşımaya başladı.

Ancak işte tam bu noktada devreye Garanti Bankası girdi. Ülkemizin önde gelen bankalarından Garanti, mevcut müşterilerine yönelik yeni bir borç kapatma kredisi sundu. Bu krediyle vatandaşlar, geçmişte biriken kredi kartı ve tüketim kredilerini tek seferde kapatma imkanı bulacak.





Banka yetkilileri yaptıkları açıklamada, bu kredi paketinin amacının vatandaşların finansal yükünü hafifletmek ve ekonomik istikrarı sağlamak olduğunu belirtti. Krediden yararlanmak isteyenlerin başvuru süreci de oldukça kolay.

Ancak bazı koşullar da bulunuyor. Başvuranların düzenli geliri ve kredi notu incelenecek. Bununla birlikte gerekli belgelerin eksiksiz sunulması gerekiyor. Uzmanlar başvuru sürecini hızlandıracak tüm koşulları yerine getirmenin önemine dikkat çekiyor.

Garanti Bankası'nın bu adımı, zor günler geçiren vatandaşlara nefes aldıracak önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Krediden yararlanma koşullarını sağlayanlar için borç yükü hafifleyecek.