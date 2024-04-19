Bist 100
9.500,95 0%
DOLAR
32,6 0,38%
EURO
34,84 0,29%
ALTIN
2.475,98 0,16%

Garanti BBVA'dan emekliye adeta promosyon yağacak! 15.000 TL'ye ek ödemeler yapılacak

Emekliler için ek ödeme olarak verilen en yüksek meblağdaki ödemeler emekli promosyonları olarak biliniyor. Bankalar ay ay revizelerini sunmaya devam ediyor

Yayın Tarihi: 19.04.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 13:53
Garanti BBVA'dan emekliye adeta promosyon yağacak! 15.000 TL'ye ek ödemeler yapılacak

Emekliler için ek ödeme olarak verilen en yüksek meblağdaki ödemeler emekli promosyonları olarak biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile birlikte ilk kamu bankalarında başlayan promosyon artışları, sonrasında özel bankalara sıçramıştı. Kimi özel bamka kamu bankalarından yüksek tutar belirlerken, kimi bankalar da bu tutarları kampanyalar ile arttırma yoluna gitti. Ancak Garanti Bankası emekli promosyonu revizesi ilk açıklandığı gün itibari ile dikkatleri üzerine çekti. Peki özel bankacılık devi Garanti Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Garanti Bankası tarafından başlatılan emekli promosyonu kampanyasında rekor rakamlara ek olarak bir çok avantajı da beraberinde açıkladı. Emekli seçim öncesinde beklediği ek zam taleplerinin karşılanmaması sonrasında ek ödemelere yüzünü çevirirken, özellikle de bu promosyon ödemeleri ceplerini doldurmaya yetti. Garanti Bankası emekli promosyonu da maaş aralığına göre ödeniyorç Emeklinin maaş tutarına göre 15 bin kira varan ek ödemeler sağlanıyor. Banka tarafından yapılan promosyon tutarı açıklamasında ''Emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL verilecektir' denildi.

vf

Emekliye promosyona ek olarak bir çok geri ödeme ve destek sunan Garanti Bankası kredi kartı başvurusu sonrasında belli tutar üzerinde alışverişyapana geri ödeme imkanı sağlarken, otomatik fatura talimatına da ek ödeme imkanı sağlıyor. Bankanın resmi internet sayfasında yer aşan detaylarda; Vadeli hesap açılışında özel mevduat faizi fırsatı sunan banka, Yeni Bonus Kredi kart alımı + 1.000 TL ve üzeri harcamaya özel 500 TL geri iade fırsatını belirtmiş bulunuyor. 

Kredi ihtiyacı olan emekliye de faiz oranlarını düşürdüklerini belirten banka, faiz oranı olarak emeklinin puanına göre şekilleneceğini belirtmiş bulunuyor. Yeni Otomatik Fatura Ödeme talimatına 350 TL’ye varan bonus fırsatı sunan banka, emekliye ek gelir fırsatlarını tek bir hesaplama altında belirtmiş bulunuyor. İşte o açıklama: 

csvf

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak duyurdu! 2 güne gayrimenkul zengini olacaksınız

Yastık altında parası olan anında değerlendirsin! 8.071 TL ödeme yapılacak

Hesabını açan 4 güne 100.000 TL kazanacak! Tek tıkla aktif etmeniz yeterli

Yastık altı birikimi olan DİKKAT! Kısa sürede 7300 TL kazanabilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
4
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
5
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
6
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
7
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek

İşte Torba Yasa ile meclise geliyor! Memur ve emekliye 4500 TL zam onayı an meselesi

Milli Emlak duyurdu! 2 güne gayrimenkul zengini olacaksınız

Hem alışveriş yapacak hem 350 TL iade kapacaksınız! A101 yağlı kapıyı duyurdu

Garanti BBVA'dan emekliye adeta promosyon yağacak! 15.000 TL'ye ek ödemeler yapılacak

Yastık altı birikimi olan DİKKAT! Kısa sürede 7300 TL kazanabilirsiniz

Akbank kesenin ağzını açtı! 2.000 TL- 5.000 TL karşılıksız iadeler başladı

Yerlerinizde 1 toz parçası bile kalmayacak! Suya bir damla eklesiniz yeter

Hesabını açan 4 güne 100.000 TL kazanacak! Tek tıkla aktif etmeniz yeterli

Vatandaş kombileri körükleyecek! Kar kış kıyamet geri dönüyor

3 banka ortalığı karıştıracak fırsatı ATEŞLEDİ! 33.333 TL destek ödemesi yatırılıyor

Yastık altında parası olan anında değerlendirsin! 8.071 TL ödeme yapılacak

Vakıfbank emekliye gözünü bile kırpmadan 112.000 TL nakit veriyor