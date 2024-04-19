Garanti BBVA'dan emekliye adeta promosyon yağacak! 15.000 TL'ye ek ödemeler yapılacak

Emekliler için ek ödeme olarak verilen en yüksek meblağdaki ödemeler emekli promosyonları olarak biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile birlikte ilk kamu bankalarında başlayan promosyon artışları, sonrasında özel bankalara sıçramıştı. Kimi özel bamka kamu bankalarından yüksek tutar belirlerken, kimi bankalar da bu tutarları kampanyalar ile arttırma yoluna gitti. Ancak Garanti Bankası emekli promosyonu revizesi ilk açıklandığı gün itibari ile dikkatleri üzerine çekti. Peki özel bankacılık devi Garanti Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Garanti Bankası tarafından başlatılan emekli promosyonu kampanyasında rekor rakamlara ek olarak bir çok avantajı da beraberinde açıkladı. Emekli seçim öncesinde beklediği ek zam taleplerinin karşılanmaması sonrasında ek ödemelere yüzünü çevirirken, özellikle de bu promosyon ödemeleri ceplerini doldurmaya yetti. Garanti Bankası emekli promosyonu da maaş aralığına göre ödeniyorç Emeklinin maaş tutarına göre 15 bin kira varan ek ödemeler sağlanıyor. Banka tarafından yapılan promosyon tutarı açıklamasında ''Emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL verilecektir' denildi.





Emekliye promosyona ek olarak bir çok geri ödeme ve destek sunan Garanti Bankası kredi kartı başvurusu sonrasında belli tutar üzerinde alışverişyapana geri ödeme imkanı sağlarken, otomatik fatura talimatına da ek ödeme imkanı sağlıyor. Bankanın resmi internet sayfasında yer aşan detaylarda; Vadeli hesap açılışında özel mevduat faizi fırsatı sunan banka, Yeni Bonus Kredi kart alımı + 1.000 TL ve üzeri harcamaya özel 500 TL geri iade fırsatını belirtmiş bulunuyor.

Kredi ihtiyacı olan emekliye de faiz oranlarını düşürdüklerini belirten banka, faiz oranı olarak emeklinin puanına göre şekilleneceğini belirtmiş bulunuyor. Yeni Otomatik Fatura Ödeme talimatına 350 TL’ye varan bonus fırsatı sunan banka, emekliye ek gelir fırsatlarını tek bir hesaplama altında belirtmiş bulunuyor. İşte o açıklama:



