Garanti BBVA'dan limit tanımayan kredi! Vade 240 aya yükseldi

Bankalar nakit ihtiyacı olan vatandaşa türlü türlü destekler sağlamaya devam ediyor. Özellikle de nakit destekler arasında yer alan kredi kampanyaları merakla araştırılırken, kimi zaman kesenin ağzını açan bankalar limitleri yükseltip vadeyi de arttırmaya devam ediyor. Garanti Bankası da müşterilerini memnun etmek amacıyla çeşitli kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Garanti BBVA tarafından sunulan kampanya en uzun vade sayısı ve en düşük faiz imkanını sunuyor.

Konut fiyatları ile birlikte kira fiyatları da artışına devam ediyor. Kirada oturan birey ev sahibi olabilmek için senelerce birikimini yapabiliyor. Ancak artış gösteren konut fiyatları buna engel olabiliyor. Bu artışlar birikimlerin konut almaya yetmemesine mahal verirken, devreye giren bankalar avantajlı konut kredileri ile dikkatleri üzerine topluyor.





Bankaların sunduğu konut kredisi kampanyalarında en uzun vade ve en düşük faiz imkanı sunan bankalar tercih edilmekte iken devreye giren Garanti Bankası 3 milyona kadar ödeme yapıyor. Banka tarafından sunulan kampanyada 240 ay vade imkanı düşük faiz ile sunuluyor.

Ayrıca Garanti Bankası konut kredisi limitleri de arttırıldı. 3 milyona kadar ödeme imkanı sunan banka, kredi faiz oranları ile de dikkat çekiyor. Özel bankalar arasında yer alan Garanti BBVA gerek emekliye gerek çalışana bir çok destek sağlarken, konut kredisi desteği de dikkat çekiyor. Banka tarafından yapılan açıklamada 240 ay vadeli kredi limiti kişinin ihtiyacına göre 3 milyona kadar sağlanıyor.

500.000 TL KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

500.000 TL konut kredisi ihtiyacı olan vatandaşa özel olarak hazırlanan kampanyada 120 ay vade seçilmesi durumunda % 2,86 faiz uygulaması sağlanırken, 240 ay vade seçilmesi durumunda ise faiz % 3,33'e yükseliyor. Vade sayısı arttıkça yükselen faiz oranları diğer bankalara yine avantajı sunarken, tutar arttıkça da faizlerde artış gözlemleniyor. 3 milyon lira konut kredisi kullanmak isteyen müşteri 240 ay vade seçmesi durumunda % 3,37 faiz imkanından faydalanabiliyor. 240 ay vade de % 3,37 faiz imkanı sunan banka, 120 ayda faiz oranlarını % 2,90 olarak güncelledi.