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Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

Garanti BBVA, gençler için Eylül ayında 8.000 TL'ye varan bonus fırsatı sunarak dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:04
Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

Garanti BBVA'dan Büyük Jest!

Müşteri memnuniyetini artırmak ve yeni kullanıcılar kazanmak amacıyla bankaların düzenlediği kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Günümüzde, ekonomik koşullar insanlar için uygun maliyetli finansal çözümler arayışını beraberinde getirirken, bankaların sunduğu cazip fırsatlar da dikkat çekici hale geliyor.

Garanti BBVA'nın Eylül Kampanyası

Garanti BBVA, Eylül ayında gençlere özel sunduğu kampanyasıyla, 18-26 yaş arasındaki bireylerin kredi kartı başvurusu yapmaları durumunda toplamda 8.000 TL’ye varan avantajlar sunuyor. Öğrenciler, kampanya kapsamında kredi kartı harcamalarından 3.000 TL’ye kadar bonus kazanma fırsatını elde ediyorlar.

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

Ekstra Fırsatlar ve İndirimler

Kampanyanın yanı sıra, referans sistemine katılan gençlere de ek bonus imkanı tanınıyor. Ayrıca, restoran harcamalarında ve dijital aboneliklerde toplamda 2.000 TL indirim hakkı da sağlanıyor. 18-26 yaş aralığındaki bireyler, gerekli şartları karşıladıkları takdirde 6 ay boyunca havale ve EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebilecekler.

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

Nasıl Katılabilirsiniz?

Garanti BBVA'nın gençlik kampanyası, 1 Eylül 2024 tarihinde başladı ve 30 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Kampanyaya katılmak isteyenlerin, Garanti BBVA mobil uygulamasını indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımını takip etmesi gerekiyor. Ayrıca, GENC2024 promosyon kodunu kullanarak üye olmalı ve kredi kartı başvurusu onayını almalıdır. Başvuru işlemlerinin Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmekte, böylece vadesiz TL mevduat hesabının da açık olması şartı sağlanmaktadır.

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