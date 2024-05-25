Garanti BBVA’dan Vodafone'lulara özel tarife! 700 TL’sini banka ödeyecek

Bankalar müşteri kat sayısını arttırmak adına çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Özellikle de markalarla yapılan anlaşmalar merakla takip edilirken, yapılan alışverişlerde iade fırsatı, bireyin şu zor zamanlarda daha ucuza alışveriş yapma imkanı sağlıyor. Garanti Bankası da ay ay kampanyalarını sunmaya devam ederken son olarak açıklamasını yaptığı Vodefone ile ortaklaşa kampanyası çerçevesinde 700 TL geri iade fırsatı sunuyor. Vodafone Happy bir çok avantaj sağlarken, özellikle de Garanti Bankası yeni müşterilerine özel olarak başlatılan kampanya artı kazanç imkanı sağlaması oldukça dikkat çekiyor.





Vodafone Happy’den alınacak olan promosyon kodu ile birlikte Garanti BBVA müşterisi olan birey, ilk defa banka müşterisi olması durumunda ek ödeme imkanından faydalanacak iken, müşteri olunmadan önce promosyon kodu yerine Vodafone’den alınan kodun girilmesi gerekliliği mevcut.

Banka tarafından sağlanan koşulları taşıyan müşteriye, Vodafone Yanımda mobil uygulaması içindeki Her Şey Yanımda’da kullanılabilecek 301 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 300 TL olacak hediye çeki tanımlanacak.

Banka müşterisi olan ve akabinde de kredi kartı başvurusu yapıp onay alması halinde Bonus kredi kartları ile Vodafone Yanımda mobil uygulamasından yapılacak yapılacak 400 TL ve üzeri alışverişlerde otomatik olarak 400 TL hediye yüklenecek. Kişiye özel üretilen hediye çeklerini en geç 15 Haziran 2024 saat 23:59’a kadar kullanılabileceğini açıklayan banka yukarıda bahsi geçen şartların sağlaması durumunda 700 TL ödül kazanacak.