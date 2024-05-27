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Garanti’den borç morç bırakmayacak kampanya! 50.000 TL’de faiz bu orana düşüyor

Her banka borç kapatma kredisi adı altında bir çok kredi kampanyası düzenlerken, Garanti BBVA tarafından düzenlenen kampanyada tüm borçların bir arada toplanması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 15:37
Garanti’den borç morç bırakmayacak kampanya! 50.000 TL’de faiz bu orana düşüyor

Yapılan zamlar, artan ihtyiaçlar ve maaşların enflasyon karşısında erimesi vatandaşı kredi ya da kredi kartı kullanımına itmeye devam ediyor. Özellikle de git gide yükselen kredi ya da kredi kartı borcu karşısında vatandaş bankalar tarafından artı olarak sunulan kampanyaları yakından takip ediliyor.

TCMB kararları sonrasında artışına devam eden kredi faizlerine istinaden bankalar zaman zaman yeni kampanyalar düzenleyebiliyor. Düzenlenen kampanya kapsamında en çok dikkat çekenler ise borç kapatma kredileri olarak biliniyor. Her banka borç kapatma kredisi adı altında bir çok kredi kampanyası düzenlerken, Garanti BBVA tarafından düzenlenen kampanyada tüm borçların bir arada toplanması hedefleniyor.

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BORÇ KAPATMA KREDİSİ KAMPANYALARI

Düşük faiz oranları ile başlatılan borç kapatma kredisi kampanyasında, gerek kredi ya da kredi kartı borçlarının gerekse de bireysel borçların bir araya toplanması hedefleniyor.

Garanti Bankası, borç transferi kredisi ile başka bankalarda yer alan bütün kredilerin bir araya toplanmasını hedefliyor. Başlatılan kampanya kapsamında banka çatısı altında bütün borçların toplanması imkanı sağlanırken, ödemeler 36 ay vade ve düşük faiz imkanı ile yapılabiliyor.

GARANTİ BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Diğer bankalara olan borçların ispat edilmesi durumunda ise Garanti Bankası borç transferi kredisi için dosya masrafı kesilmeyeceği açıklanmış bulunmaktadır. Garanti Bankası borç transferi kampanyası ile alakalı bankanın resmi internet sitesinde detaylı açıklamalar yer alıyor. Borç transfer kredisi kişiye özel faiz imkanları ile sağlanıyor. Öte yandan esnek ödeme seçeneği de sunan banka kullanılacak olan ihtiyaç kredileri için çalışan, kira geliri sahibi ya da emekliye 36 aya kadar vade imkanı sunuyor.

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İhtiyaç kredileri ile alakalı 2021 yılında alınan karar doğrultusunda bakiye toplamı 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 ay vade, 100.000 TL'ye kadar olan kredilerde 24 ay vade ve 100.000 TL ve üstündeki krediler için ise en fazla 12 ay vade limiti kararı verilirken banka tarafından sunulan örnek maliyet tablosunda 50.000 TL tutarındaki borç kapatma kredisi 36 ay Vade ile 4, 36 faiz oranı ile sağlanıyor. Tahsis ücreti kesilmeyecek olan kredi kullanımlarında Sigorta kesintisinin toplamı 900 TL olarak açıklanırken Kredinin toplam maliyeti ise 118.000 TL'ye tekabül ediyor

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