Garanti'den Mart ayında oh çektirecek kampanya: Bayrama kadar borçlarınız bu sayede bitecek

Kış şartları etkisini göstermeye devam ediyor. Kış mevsiminde artan enerji kullanımı ceplere negatif olarak yansırken, diğer taraftan da yeni yıl zamlarının bir araya gelmesi vatandaşı iyice zorlayıp, nakit ihtiyacını artmasına mahal veriyor. Enflasyon şartları da vatandaşın aldığı maaşları eritip, diğer taraftan da alım gücünü düşürdüğü şu günlerde, acil ihtiyacı olan vatandaş düşük faizli kredileri araştırıyor. Özellikle de tüm borçların bir araya toplanıp, ihtiyaçların karşılanabilmesi adına yksek limitli kampanyalar, derin bir oh çektirebiliyor. Hal bu iken gün gün yeni kampanyalar oluşturulmaya devam ediyor. Özellikle de ay başlarında güncellenen kampanyalar merak ediliyor. Mart ayına girilmesi ile birlikte bankalar tarafından Mart ayı tarifeleri de gündeme çıkmaya başlıyor. Özel bankacılık anlayışı deyincr akla gelen ilk isimlerden olan Garanti Bankası mart ayı kampanyaları ile tercih edilebilirliği arttıracağa benziyor. Banka tarafından başlatılan kredi kampanyasında yüksek tutara ek olarak düşük faiz dikkatleri çekiyor.





TCMB tarafından 8 aylık PPK kararı Şubat ayı itibari ile değişmişti ve 8 ay sonra bir ilk olarak politika faizi stabil bırakılmıştı. Bu durumun kredi kartlarına yansıyacağı ve faizlerin düşürüleceği tahminleri akabinde ilk olarak yeni Garanti BBVA tarafından açıklandı. Yüksek tutarlı kredi de faizler 3,68'e kadar düşürüldü. Bankadan ödenecek olak ihtiyaç kredisi tutarı 300.000 TL'ye kadar çıkartıldı.

GARANTİ BBVA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

Garanti BBVA belli bir limit dahilinde 3,68 kredi faizi ile anında hesaplara ödeme yapılacak. Bankanın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre 50.000 TL kredinin 36 ayda geri ödemesine 3,68 faiz oranının uygulanacağı açıklanmı bulunuyor. Bu kapsamda 50.000 TL tutarında 36 ay geri ödemeli kredi için aylık ödenecek tutar, 2.938,37 TL/AY olarak açıkloanmış bulunuyor





FAİZLER DEĞİŞİYOR

Tutara göre göre değişen vade seçenklerinde de faizler değişkenlik gösteriyor. 300.000 TL'ye kadar yükselen ödemede en yüksek tutara maksimum 12 vade uygulanırken, yüzde3,93 faiz oranı ile aylık ödeme 34.056,02 TL/AY'ye denk geliyor. Kredi ihtiyacı olan bireye, soluğu Garanti'de aldıracak kampanya için sunuluna hesaplama aracında ihitiyacınız olan kredi tutuarını ve vadesini hesaplayabilirsiniz.