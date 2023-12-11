Geçinemeyen ailelere 1.100 TL devlet desteği: Başvuruda tek şart var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine 1.100 liralık yardım yapacağını açıkladı. Bunun için araştırmalar sürmekte. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN DESTEK ÖDEMESİ

Aralık ayı ile beraber bakanlığın yapmış olduğu yardımlardan faydalanan kişiler bu yardımların ne zaman verileceği hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 2023 senesinin son aile destek paketi ödemeleri yardım alan kişilere verilecek. Aralık ayının hangi günü verileceği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat geçen sene aralık ayının ortalarında destek ödemesi yapılmıştı. Ev içerisinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 liradan 1.205 liraya kadar ödeme yapılan ailelere bu yardım 10 Aralık gibi verileceği öngörülüyor.





Ödemeler yapıldığında ayrıntılı bilgi bakanlığın resmî web sitesinde duyurulacak. Bu yardımın yanı sıra programın içeriğinde bulunan 112 lira ila 225 lira arasında değişen elektrik tüketim desteği ve ihtiyaç sahibi ailelerdeki çocuk sayısına göre 350 liradan başlayıp 650 liraya kadar ulaşan çocuk yardımı da beklenmekte. Yine bunların yanı sıra bakanlığın sağlamış olduğu pek çok yardımın ne zaman olacağı araştırılmakta. Evde bakım maaşı ve sosyal ve ekonomik destek ödemesi kesin olmamakla birlikte 15 Aralık gibi yardımı alan kişilere verilebilir.