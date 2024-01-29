Emekli ikramiyelerinde 5.000 TL gelişmesi! Ramazan Bayramı gelmeden ödemesi gelecek!

Aralık ayında asgari ücret zammı açıklandı. Yüzde 49,11 zam oranı açıklaması akabinde memur maaşı zam oranı yüzde 49.25 olarak açıklandı. Emekliye ilk açıklanan yüzde 42,6 zam oranı akabinde memur zam oranına eşitlenmiş ve en düşük emekli maaşı zammı yüzde 49,25'e yükseldi. Emekli maaşı zam farkı ödemeleri ile alakalı açıklamalar yakından takip edilirken, Şubat ayında maaş farklarının ödenmesi planlanıyor. Ramazan Bayramı 2024 yılında Nisan ayında kutlanacak. Geçtiğimiz sene 1100 TL olan emekli ikramiyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde sonrasında 2 bin liraya yükseltilmişti. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam emekliye 4 bin lira emekli ikramiyesi ödemesi yapıldı.

2024 yılı dini bayram ikramiyeleri ile alakalı gelişmeler de yakından takip edilmeye başlandı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrili beklerken, seçim senesi olmasından mütevellit emekli ikramiyelerine de zam yapılacağı iddia ediliyor. Öyle ki kulislerde dolanan bilgilerde emekli ikramiyesinin 5 bin liraya çıkartılacağı tahmin ediliyor.





EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM

Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi zammı ile alakalı açıklama yapılacağı tahmin ediliyor. 31 Mart'ta yerel seçimlerin düzenlenmesi öncesinde zam açıklamasının yapılacağı tahmin ediliyor. Ve seçimlerden önce Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hesaplara aktarılacağı bilgisi kulislerde dolaşıyor.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi olarak toplamda 10 bin lira artı para ödemesi yapılacağı tahmin ediliyor. Net bilginin açıklanma tarihi ile alakalı olarak da kulislerden bilgiler ortaya atılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestolarını açıklama toplantısında müjdeyi vereceği tahmin ediliyor.