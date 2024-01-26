Geleceğini garantilemek isteyen ev hanımlarına taptaze destek! 25.600 TL'ye ulaşacak

Özellikle de kadınları ilgilendiren sosyal politikaların kuvvetlenmesi adına bakanlıklar ortaklaşa çalışmalarına devam ediyor. Aile Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın ortaklaşa çalışmaları ile sağlanan ev hanımlarına prim desteği ile alakalı son dakika gelişmeler duyurulmaya devam ediyor. Konu ile alakalı olarak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından detaylar geçtiğimiz hafta açıklanmıştı.

Ev hanımlarına sağlanacak olan prim desteği konusu Orta Vadeli Program kapsamında değerlendirme alanına girdiği belirlenmişti. Orta vadeli program kapsamında kadınlarda annelik hakkına göre sigortaya giriş yaşının geriye çekileceği açıklanırken, çalışan annelere de yıpranma payı ile birlikte yeni prim desteklerinin gündemde olduğu biliniyor.





EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ

Ev hanımlarına emeklilik konusu uzun zamandır gündemde olsa da, yapılan açıklama kapsamında yeni düzenlemeler yolda. İsteğe bağlı olarak Sigorta primini ödeyen kadına destek yine devletten geliyor. Bu kapsamda ödenen Sigorta primlerinin üçte biri hazine tarafından karşılanıyor. Isteğe bağlı sigorta kapsamında Asgari ücretin yüzde 32'si en az olmak üzere 7,5 katına kadar isteğe bağlı sigorta ödemesi yapılabiliyor.

3'TE BİRİ DEVLETTEN

Yeni asgari ücret ile birlikte 6400 liradan başlayacak olan prim ödemesinin 2133 lirasını devlet karşılayacak. Çalışmayan sosyal güvencesi olmayan Kadınlara yönelik emeklilik sistemi çalışmalar hız kesmiyor. Kadınları emekli olmaya teşvik edecek olan Bu program sayesinde daha düşük primlerle erken emeklilik hakkı kazandırılıyor. Öte yandan sahibi olduğu çocuk sayısı kadar emeklilik yaşı geriye çekilebiliyor.

Kadınlara sağlanan emeklilik hakkı ile alakalı detaylarda ise isteğe bağlı sigorta prim desteği, doğum borçlanması ile sigorta giriş tarihinin geriye çekilmesi ve vergisiz esnaflık gibi detaylar ortaya çıkıyor. Bu haklardan faydalanmak isteyen kadının 18 yaşını doldurması ve sigortasının olmaması yeterli oluyor. Bu kapsamda prim ödemesine başlayan kadın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu hanede yaşayan birey için sağlık sigortası hizmetlerinden de faydalanabiliyor