Gelir vergisi beyanname süresi uzatıldı: Son gün 5 Nisan!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannamelerinin verilme sürelerini ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini uzattı. Yapılan açıklamaya göre, beyannamelerin verilme süreleri ile vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar uzatıldı.

Bu kapsamda, 28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Ayrıca, 2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin teslim süresi de 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar uzatıldı.

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar için ise, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın da 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar yüklenebileceği belirtildi.