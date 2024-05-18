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Gıda fiyatlarını vuracak gelişme! Mutfaklara Mayıs sonrası büyük zam geliyor

Son zamanlarda gıda sektöründe yaşanan artışlar vatandaşın cebini zorlamaya devam ediyor. Enflasyon rakamlarının artması, üretim maliyetlerinin yükselmesi gibi sebeplerin yanı sıra hava koşulları da yetiştirilen gıdanın fiyatını belirleme konusunda öncülük edebiliyor

Yayın Tarihi: 18.05.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 17:33
Gıda fiyatlarını vuracak gelişme! Mutfaklara Mayıs sonrası büyük zam geliyor

Son zamanlarda gıda sektöründe yaşanan artışlar vatandaşın cebini zorlamaya devam ediyor. Enflasyon rakamlarının artması, üretim maliyetlerinin yükselmesi gibi sebeplerin yanı sıra hava koşulları da yetiştirilen gıdanın fiyatını belirleme konusunda öncülük edebiliyor. Son zam haberi pirinç olarak açıklandı. Özellikle, Brezilya’daki sel felaketleri ve Hindistan’daki ihracat kısıtlamaları gibi olaylardan etkilenen pirinç fiyatlarında yüzde 5 yükseliş ön görülüyor.

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PİRİNÇ FİYATLARINDA ARTIŞ

Geçtiğimiz günlerde Tayland beyaz pirincinin fiyatında gözlemlenen %5’lik artış, piyasalar için önemli bir gösterge olarak şekillenirken, bu artış, ton başına 649 Amerikan Doları’na ulaşarak, pirince ulaşma konusunda zorluklara mahal veriyor. Maliyet artışları ve enflasyon baskıları, zaten hassas olan bu bölgelerdeki gıda güvenliğini daha da tehlikeye sokarken, Nisan ayından beri yaşanan hareketlilik ile birlikte 71 dolarlık bir artışın hesaplandığı açıklanmış bulunuyor.

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Piyasada analistleri tarafından yapılan değerlendirmelerde, özellikle Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde beklenen olumsuz hava koşullarının, pirinç üretimini ve dolayısıyla fiyatları olumsuz etkileyeceğini öngörüyor. Öte yandan ürün tedarikinde yaşanan düşüşlerin de etkisinin olabileceği belirtilmiş bulunuyor.

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