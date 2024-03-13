Gram Altın 2.200 Lira Sınırını Aştı! Uzman İsimden Sakın Satmayın Uyarısı Geldi

Altın Fiyatları Yükselişine Devam Ediyor

Gram altın 2 bin 200 liranın üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini öngörüyor.





Dün ons altındaki düşüşe paralel olarak gram altın da değer kaybetmiş ve günü 2 bin 225 liradan tamamlamıştı.

Ancak bugün altın fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi başladı. Gram altın şu anda 2 bin 227 liradan, çeyrek altın 3 bin 730 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 170 liradan satılıyor.

Ons altın fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 160 dolardan alıcı buluyor.

Uzmanlar, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişmemesinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten 2400 TL Olacak Sinyali

ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına rağmen, Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişmemesi, altının ons fiyatını destekliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Gram altın yatırımcısı salı ve çarşamba günü ons altını takip etmeli. Bu satışların kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yön tekrar yukarı olacaktır. O yüzden ons altın tarafında yaşanan geri çekilmeler gram altın yatırımcısına destek verecektir. Gram altında ons altın gibi bu hafta 2400 lira altına sarkmalar bekliyorum. Elinde altın bulunduran satış için acele etmemeli." şeklinde değerlendirmede bulundu.