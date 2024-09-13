Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

Altın fiyatları hız kesmeden yükselmeye devam ediyor. ABD'de açıklanan düşük enflasyon verileri ve FED'in faiz indirimi beklentileri ile birlikte gram altın fiyatı 3 bin TL sınırına dayandı. Altın yatırımcıları ve uzmanlar, yılsonuna kadar altının 3 bin 500 TL'ye kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir ve gelecekte bizleri neler bekliyor? İşte ayrıntılar...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR: GRAM ALTIN 3 BİN TL SINIRINA YAKLAŞTI

Altın fiyatları, ABD’de açıklanan ağustos ayı düşük enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçti. Ekonomistlerin beklentisi, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından faizlerin düşürüleceği yönünde olunca altın fiyatları bir kez daha rekor kırdı. Gram altın, kuyumcularda 2 bin 835 TL seviyesine kadar yükseldi. Uzmanlar, bu artışın yılsonuna kadar devam edebileceğini belirterek gram altının 3 bin 500 TL’yi bulabileceğini öngörüyor.

Kuyumcu Metin Yavuz, altın fiyatlarındaki bu artışı değerlendirerek, "Altın yine her zaman yaptığı gibi şovunu yaptı. FED’in faiz düşüreceği yönündeki beklenti, altını tam ters yönde tetikledi. Rekor seviyeden sonra küçük bir gerileme yaşandı ancak bugün 24 ayar gram altını 2 bin 800 TL’ye, çeyrek altını ise 4 bin 550 TL’ye veriyoruz." dedi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTINI TETİKLEDİ

FED’in faiz indirimine yönelik beklentiler altın fiyatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Faizlerin düşmesi altın fiyatlarını yükseltiyor ve bu durum yatırımcıları harekete geçiriyor. Piyasalar, faiz indirimi beklentisini şimdiden satın almış durumda ve bu da altın fiyatlarını yukarı çekiyor.

Bir kuyumcuda altın almaya gelen bir müşteri, "Yükseldikçe alıyoruz. Şu an otomobil alıp satımı yok, her yerde otomobil var ama yokken hep alıyorduk. Çünkü daha da zirveyi göreceğine inanıyoruz." diyerek altın fiyatlarındaki artışın yatırımcıları nasıl etkilediğini özetledi.

KUYUMCULAR DOLUP TAŞIYOR

Altın fiyatları ne kadar yükselirse yükselsin, kuyumcular her zaman dolup taşıyor. Fiyatların yükselmesi, altın almak isteyenlerin kuyumculara akın etmesine neden oluyor. Bir başka altın yatırımcısı ise "Faizler düştükçe altının yükseleceğine inanıyorum. Param olsa alırım, şu an satmaya geldik çünkü zirveyi gördü." ifadesini kullandı. Bu görüşler, altın fiyatlarının artacağına yönelik genel bir yatırımcı beklentisini yansıtıyor.

UZMANLAR: “ALTIN FİYATLARI YILSONU 3.500 TL’Yİ GÖREBİLİR”

Ekonomistler ve finans uzmanları, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini ve yılsonunda gram altının 3 bin 500 TL seviyelerine çıkabileceğini öngörüyor. Uzmanlar, "Gelecek hafta açıklanacak faiz indirimlerini şimdiden hissetmeye başlayabiliriz. Bu nedenle insanlar, eğer açıkta olan bir parası varsa bir an evvel altına yatırım yapabilir. Şu an 2 bin 835 TL seviyelerinde seyreden altın, 3 bin ve üzeri seviyelere çıkabilir." şeklinde konuştu.

ALTINA YATIRIM YAPMA ZAMANI MI?

Yatırımcılar için kritik soru, altına yatırım yapmanın şu anda mantıklı olup olmadığı. FED’in faiz indirimi beklentisiyle altının yukarı yönlü hareketinin devam etmesi bekleniyor. Ancak yatırımcıların, altın fiyatları zirveye ulaştığında ellerindeki altınları satıp kar etme stratejisini de düşünmeleri gerekiyor. Altın, yatırımcısına uzun vadede genellikle kazandıran bir yatırım aracı olarak bilinse de, fiyat dalgalanmalarının dikkatle takip edilmesi önem taşıyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatları, düşük ABD enflasyon verileri ve faiz indirimi beklentileriyle yeni zirvelere ulaştı. Altını olan da olmayan da kuyumculara koşarken, uzmanlar altın fiyatlarının yılsonunda 3 bin 500 TL’yi bulabileceğini tahmin ediyor. Bu durum, yatırımcıların altın piyasasındaki hareketlilik ve beklentilere göre pozisyon almasına neden oluyor.

Kuyumcularda ve piyasalarda yaşanan bu yoğun hareketlilik, altın yatırımcılarının stratejilerini gözden geçirmelerini gerektiriyor. Altın fiyatlarındaki bu artışın sürüp sürmeyeceği ise ABD’nin faiz politikası ve ekonomik göstergelere bağlı olarak şekillenecek.