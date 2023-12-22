Gram altın alıp satanlar şaşıp kalacak! Bu ilk kez yapılacak: İslam Memiş uyarı yağdırdı

Altın fiyatlarında yeni bir dönem başlıyor. Artık tüm kuyumcular uygulamaya alınan yeni sisteme ayak uydurmak zorunda kalacak.

Gram altın alıp satanlar şaşıp kalacak! Bu ilk kez yapılacak: İslam Memiş uyarı yağdırdı
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Bir gram altını olanlara dikkat! Artık sahte altın ticaretinin önlenmesi ve altın ticaretine olan güvenin artması için yeni bir dönem başlayacak. Tüm kuyumcular da yeni düzene uymak zorunda kalacak. Darphanede artık özel ambalajlı ve etiketli gram altın satışı yapılacak. Yeni düzenlemeye göre ambalajlarda gram altında saflık derecesi, üreticinin bilgileri, üretim yeri, üretimdeki ağırlığı, seri numarası gibi bilgileri içeren bir etiket bulunacak.

1 GRAM VEYA ÜZERİNDE ALTIN ​​İÇİN GEÇERLİ

Yeni sistem hakkında tüm detayları paylaşan Darphane Ürün Takip Sistemleri Daire Başkanı Bülent Yılmaz, konuşmasında her gram altının üretimi sırasında Darphane tarafından benzersiz olarak üretiminin yapılacağını ve bütün özelliklerinin de bu kod ile belirtileceğini aktardı. Bu yeni sistemle sahteciliğin önlenmesi ve altın için güvenli bir ortam sağlanması amaçlanmaktadır.

Gram altın alıp satanlar şaşıp kalacak

Diğer taraftan; bu yeni sistemle birlikte gram altının takibini de sağlayacak bir mekanizma sağlıyor. Yeni aşamada bu zorunluluk bir gram ve üzeri tüm altın ürünlerine uygulanacak.

ÖZEL KODA SAHİP OLACAK

Yeni dönemin başlamasının ardından gram altınlar paketlenmiş ve sertifikalı olarak halka satılacak. Dolayısıyla her gram altında özel bir kod olacak. Aynı zamanda özel kod sadece altına değil diğer tüm değerli metallere uygulanacak. Altın, gümüş, platin, paladyum gibi metaller bir gram ve üzerinde üretildiğinde Darphane standartlarına uygun bir duruma getirilerek ambalajlı olarak satışa sunulacak. Bu sayede piyasada güven ortamı oluşacaktır.

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