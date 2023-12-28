Gram altında 700 TL'lik büyük tokat! Altın operasyonu geliyor

Uzman ekonomist gram altına yapılacak operasyonla ilgili açıklama yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GRAM ALTINLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ekonomi yazarı Necmettin Batırel altın piyasası ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Batırel açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'ABD tarafında faiz indirimi başladıktan sonra altın yükselmeye başladı ve yatırımcının dikkatini çekti. ONS altın 2 bin 88 dolarla tarihi zirveyi aştı ve yeni bir değer kazandı. Küresel yatırımcılar gittikçe artan resesyon kaygıları, enflasyon riskleri, para arzı genişlemesi ve geleneksel menkul kıymet ticaretiyle ilgili güvenin azalmasıyla altına yönelmeye devam ediyor. Bu belirsiz dönemde altın güvenli liman olarak görülüyor. FED tarafından gelen olumlu gelişmeler kripto piyasasında da önemli yükselişlere sebep oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Bitcoin borsa yatırım fonu başvurularını Ocak ayı başında onaylayacak gibi duruyor. SEC daha önce de Grayscale'in Bitcoin EFT başvurusunu reddetmişti ancak temyiz bu red kararının hatalı olduğuna karar verdi. Bitcoin 41 bin 500 dolar seviyesiyle Mayıs 2022 tarihinden bugüne kadar en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin'in kısa süreli hedefi 50 bin doları geçmek. Yatırımcılar başvuru onaylandıktan sonra kripto pazarında olumlu bir yükseliş olup olmayacağını takip edecek. ABD'den gelen ekonomik verilere göre zayıf faiz görünümleri güçlendi. Kasım ayına ait olan ISM İmalat PMI rakamları tahminlerden daha az geldi ve fabrika faaliyetlerinin peş eşe 13. kez daraldığı görüldü. Aynı zamanda ABD PCE enflasyon okuması, fiyatlarda yavaşlamaya işaret etti, devam eden işsizlik başvuruları da iki senenin en yüksek seviyelerine ulaştı.





Zayıf faiz görünümüyle birlikte ekonomik belirsizlik artıp merkez bankası politikalarının olumlu hale gelmesi durumu yaşanabilir. Yatırımcılar ekonomik göstergeleri yakından takip edip gelecek zamandaki gelişmelerle ilgili belirsizlik değerlendirmelerini sürdürüyor. Altın fiyatlarında yeni hedef 2 bin 100 dolar. Bu seviye geçilirse 2 bin 500 üstündeki değerlendirmeler konuşuluyor. Önceki tahminlerime göre 19 Ağustos tarihinde ONS altının 2 bin 70 dolar zirvesine ulaşmasıyla gram altının 2 bin TL'yi test edeceğini söylemiştim ve tahminim doğru çıktı. 24 ayar gram altın fiyatı 1966 TL ile rekor seviyeye çıktı. Güncel olarak 2 bin TL test edilmiş olsa da önümüzdeki dönemde 2 bin 50 ile 2 bin 100 TL aralığı değerlendirilecek. Altın 2024 senesinde 2 bin 500 TL'yi geçebilir. Merkez Bankası adımları TL koruma kalkanı şeklinde sürüyor. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, Ekim ayında 55.90 seviyelerine yükselip TL'nin son iki ayda değer kazandığını gözler önüne serdi. ABD'li yatırım bankası Citi dolar TL kuru için 2024 senesinde ortalama 35.93 TL, 2025 senesi için 41.59 TL, 2023 için ortalama 25.99 tahminlerinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sıkı para politikasıyla birlikte kredi faizleri 52.19 oranıyla son 21 senenin zirvesine yükseldi. Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife dönmesiyle birlikte Citibank raporlarına göre 2024 senesi itibariyle dolar TL kuru üstündeki yükseliş devam edecek. Ama yayımlanan raporlara göre kur artışları TÜFE'nin altında olacak. Maliye Bakanı Şimşek yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin varlıklarına olan talebin önemli şekilde artacağını belirtmesi fon girişlerinde büyük bir artış yaşanabileceğini gösteriyor.