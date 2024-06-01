Gram altında şimşekler çaktı! 3 bin 780 TL'ye fırlayacağı tarihi verdiler!

Altın yatırımcılarına güzel haber! Bu tarihte rekor kıracak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GRAM ALTIN BU TARİHTE FIRLAYACAK

Altın yatırımcıları piyasada yaşanan dengesizlikleri yakından takip ederken sektör uzmanlarının yaptığı yorumları ve tahminleri de merakla araştırıyorlar. Kuyumcular altın fiyatlarının 3 bin 780 TL'ye kadar yükselebileceğini açıkladı. Uzmanlar altın yükseliş tahminleriyle ilgili sık sık yorumlarını paylaşmaya devam ediyor. İsrail ve Filistin arasında yaşanan jeopolitik riskler altın piyasasında risk oluştururken Türkiye'nin ekonomik durumunun da altın piyasasını etkilediği sık sık söyleniyor.





Uzmanlar sene sonuna kadar altın fiyatlarının 3 bin 780 TL'ye yükselmesini bekliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise küresel ve yerel gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini, önümüzdeki günlerde agresif yükselişin süreceğini, altının en güvenli yatırım limanı olduğunu ve altın yatırımcılarının istikrarlı olması gerektiğini vurguladı. Kapalıçarşı'daki kuyumcular ise altının son dönemlerde özellikle yıldız yatırım aracı olduğunu ve dolar etkisiyle altın yükselişinde duraksama olsa bile uzun vadede altın yükselişinin süreceğini de söylüyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği altının özellikle bayram sonrasında yükselmesi bekleniyor.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.