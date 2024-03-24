Gram altında yer yerinden oynayacak! 2.700 TL'yi göreceği tarih ilk kez açıklandı

Piyasa analistleri, FED'in 20 Mart 2024 Çarşamba günü faiz oranlarını sabit tutmasını beklerken, Haziran ayında başlayabilecek olan faiz indirimlerinin, altın fiyatlarında belirgin bir değişikliğe yol açabileceğini öngörüyorlar. Altın ve ekonomi uzmanlarına göre, muhtemel faiz indirimleriyle birlikte gram altın fiyatlarının 2700 Türk Lirası seviyelerine sıçrayabileceği belirtiliyor.

Bu gelişmelerin öncesinde, piyasalarda FED'in faiz kararına dair büyük bir beklenti oluştu. Uzmanlar, olası faiz indirimlerinin, altın piyasasında büyük bir etkiye sahip olacağını ve Haziran ayında bu indirimlerin başlamasıyla birlikte gram altının değerinin önemli ölçüde artabileceğini öngörüyorlar.

Altın ve piyasa uzmanları, önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin altın fiyatlarını olumlu yönde etkileyeceğini belirtiyorlar. Türk Lirası cinsinden ifade edilen gram altın fiyatlarının, muhtemel faiz indirimleriyle birlikte 2700 seviyesine ulaşabileceği konusunda ortak bir görüş mevcut.

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! İSLAM MEMİŞ UYARDI





Altın yatırımcıları, yaklaşan tarihlerdeki piyasa değişimlerini öngörmek ve doğru yatırım kararlarını almak için analizlere odaklanmış durumda. Altın ve piyasa uzmanları, Amerika Merkez Bankası'nın (FED) politika faiz kararlarının altın ve para piyasaları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacağına dikkat çekiyorlar.

Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, FED'in 20 Mart'ta açıklayacağı faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, FED'in faiz oranlarını sabit tutma eğiliminde olduğunu belirtirken, piyasaların Haziran ayı itibarıyla FED'in faiz indirimi yapabileceği beklentisi içinde olduğuna işaret etti. Şu anda gram altının 2224 Türk Lirası seviyesinde işlem gördüğünü ifade eden Memiş, önümüzdeki 3 ay içinde beklenen 475 Türk Lirası artışla gram altının 2700 Türk Lirasına yükselebileceğini tahmin ediyor.

Memiş, yatırım önerileri kapsamında altın ve gümüşe dikkat çekerek, bu değerli metallerin fiyatlarının artış eğiliminde olduğunu belirtti. Uluslararası piyasalarda ve yerel olarak altının değer kazanmaya devam edeceğini öngören Memiş, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olarak önemini vurguladı. Ayrıca, altın yatırımlarını değerlendirirken ons ve dolar bazında fiyatlandırmanın önemine dikkat çekti.