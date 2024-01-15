Gram altını olanlar bunu beklemiyordu! Aylar sonra böylesi ilk kez yaşanıyor

Elinden birikmiş hazır parası olanların ilk durağı olan altın yatırımcıların sıkı markajına girmiş durumdalar. Elindeki parasını altına bağlamak isteyenler bu haberi okuduktan sonra bir kez daha düşünebilir. Detaylar haberimizde…







GRAM ALTINDA ŞOK GELİŞME! MİNİK MİNİK KENARA KOYANLAR ŞAŞKINA DÖNECEK! VE O BÜYÜK DARBE GELDİ

Gram altın biriktirenlere kötü haber: Güvenli liman olarak altının durumu değişiyor mu? Şiddetli dalgalanmaya devam eden altın fiyatlarındaki düşüş endişe verici. Altın neden bu kadar düştü? “Tarım darbesi” güvenli bölgeye bomba gibi düştü! Fiyatlar düştü çünkü...

ABD'de açıklanan son istihdam rakamları, altın biriktiren yatırımcılar açısından olumsuz bir tablo çiziyor. Tarım dışı istihdamın beklenenden yüksek artması altın fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Bu gelişmelerin detayları şu şekilde:

ABD'de tarım dışı istihdam Aralık ayında 175.000 olan beklenen artışa kıyasla 216.000 ile beklentileri aştı. Bu durum, Fed'in mart ayında faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentileri zayıflattı ve yatırımcıların altından ziyade riskli varlıklara yönelmesine neden oldu.

Bu verinin açıklanmasının ardından altın fiyatları hızla ons başına 2,40 dolardan 2,24 dolara düştü. Bu düşüşe gram altının fiyatı da katılarak Türk lirasının 1945 yılı seviyesine ulaştı. Altın yatırımcıları için bu durum, karlarını koruma ve değerleme stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğinin bir sinyali olarak görülebilir.

ABD'de ortalama saatlik ücretler Aralık ayında yıllık bazda %4,1 arttı. Bu oran ekonomistlerin %3,9 olan beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ortalama saatlik ücretlerdeki bu artış, ücret baskılarının ve enflasyonist etkinin devam ettiğini gösteriyor. Ek olarak, ekonomik istikrarın göstergesi olan ABD'de işsizlik oranı Aralık ayında %3,7 seviyesinde yatay kaldı.