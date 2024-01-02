Gram altını olanlar dört gözle o tarihi bekleyecek! İslam Memiş yılın son tüyosunu verdi

Altın para piyasası uzmanı İslam Memiş, 2023 yılının son haftasında yaşanması muhtemel gelişmeleri değerlendirdi.

Piyasa eğilimlerini değerlendiren Memiş, öngörülerini paylaşmadan önce yatırımcılara bazı önemli notlarda bulundu.

"Yurtdışı piyasalar yılbaşı tatili nedeniyle kapalı, ancak bu hafta hem küresel hem de yurtiçi piyasalarda sakinlik bekliyoruz. İçeride ise durum istikrarlı ve sakin.

Bu durumun bu hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren, muhtemelen 15 Ocak civarında, 2024'ün fiyatları adım adım belirginleşir. Şu anda jeopolitik gerilimleri artırabilecek bazı küçük saldırılar ve diğer haberler var, ancak piyasayı bozabilecek herhangi bir haber akışı görmüyoruz.

"Altın ons başına 2053 dolar seviyesindeydi ve geçen hafta 2070 dolara kadar yükseldi. Burada kar satışı, bir düzeltme bekliyoruz, 2.002 dolara kadar bir düşüş olabilir, 2.020 dolar seviyesinin altına bir sarkma gram altın yatırımcıları için fırsatlar sağlayacaktır."





Beklemeye Devam

2023'ün son günleri için "Yıl bitti ve daha fazla fırsat yok" diyen Memiş, yorumlarına şöyle devam etti:

'Gram altın şu anda 2 bin lira seviyesinde, geçen hafta 2011 liraya yükseldi. Gram altının 2011 liraya yükselmesi bizim gözümüzde bir fırsattır" Bunu zaten zamanında değerlendiren değerlendirmişti.

Şimdi ons altını takip ediyoruz. Ons altında ne zaman 20 dolarlık bir düşüş olsa altının bu hafta 1.980 liraya kadar düşmesine neden oluyor; 2.000 lira seviyesinin altında bir rakam alım fırsatı yaratmaya devam edecektir.

Yükseliş trendi 2024 yılında da devam ederek 2.500-2.700 ve 3.000 lira seviyelerini hedefleyecektir. Elinde altını olanlar bir kez daha beklemeli. Satmak için acele etmeyin."

UYARI: BU HABER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.