Gram altının gerçek değeri ortaya çıktı! Meğer ekranda gördüğümüz yalanmış

İslam Memiş altın fiyatlarının gerçek değerini açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTININ GERÇEK DEĞERİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altında ONS altında gerileme olmamasının sebeplerini açıkladı. Memiş altın fiyatlarıyla ilgili beklentilerini şu sözlerle açıkladı; 'Önümüzdeki hafta daha kritik. Döviz kurlarında altın ve gümüş fiyatlarında ve kripto para piyasalarında neler oluyor? Yatırımcının bu hafta nasıl karar vermesi gerekiyor? Borsa İstanbul 8 bin 69 puana kadar yükseldi. İlk işlem gününde 8 bin üstüne tutunma var. Geçen haftaki videolarda borsadan korkmayın, senenin ilk çeyreğinde 9 bin puana kadar endeks yükselişi gördüğümü söylemiştim. Görünüm pozitif, 8 bin altındaki rakamlar alım fırsatı olacak. Yükselişler Şubat ayı ortalarında başlar diye düşünüyorum. Kredi derecelendirme kuruluşları ülkedeki bankaların notuyla ilgili pozitif açıklamalar yaptı. Şubat ayı ortası sonrasında yerel seçimden sonra kuruluşlar görünümü pozitif anlamda açıklar diye düşünüyorum. Bu borsaya yarar. Borsa ucuz kalmaya devam edecek. Mart ayı sonuna kadar 9 bin puan beklenecek. Dolar 30.25 TL. Güçlü devam ediyor. Ocak ayında 30 TL üstüne yerleşir, yükselişine sene içinde 45 TL'ye kadar devam eder söylemlerim oldu. Ocak ayı içinde 30.40 TL direnç seviyesini takip edeceğim. Aşağıda 30.10, 30.05 gibi destek seviyeleri olacak. Bu ayki yükselişler 30.40 TL'ye kadar sürebilir. Düşüşler alım fırsatı olmaya devam eder. Dolar bir yatırım aracı değildir, o şekilde görmeyin. En az getiri dolarda olur. Bu tarafta pozisyon almamanız gerektiğini sık sık söylüyorum. Elinde dolar olanların dolardan çıkmasını, düşüşleri alım fırsatı olarak görmesini söylüyorum. Küresel piyasalarda FED faiz artırma isteği fiyatladığı için dolarda yükseliş yaşanıyor.





Dolar karşısındaki varlıklarda baskı var. Fiyatlar net şekilde karşımıza çıkar açıklamalardan sonra. Son bir kere 24 baz puan faiz artış ihtimali var ama Ocak ayında mı Mart ayında mı olur. Benim beklentim Mart ayına ertelenmesi yönünde. Piyasanın oyalanması gerekiyor. Israrla döviz almak isteyen ya da yatırım aracı olarak görenlerin Euro alması gerekiyor. Parite katkısıyla birlikte Euro daha fazla getiri sağlar. ONS altın 2 bin 22 dolar seviyesinde. Gün içinde 2 bin 32 seviyelerine kadar çıktı. Bu hafta ve önümüzdeki hafta 2 bin- 2 bin 70 dolar aralığını takip edeceğim. FED faiz kararlarına kadar 2 bin dolar destek, yukarıda 2 bin 70 dolar direnç seviyesi var. Bu baskılanma iki hafta daha sürer, piyasalar önünü gördüğünde iyi kırılmalar yaşanır. 2 bin 50 dolar, 2 bin 350 dolar sene içinde tahminim sürüyor zirve için. 2 bin 20 dolar, 2 bin bana ucuz kalıyor. Gram altında ekranlarda 1966 TL görünüyor ama resmi kur olduğu için geçerli değil. Gram altın serbest piyasada 2 bin 60 ile 2 bin 70 TL seviyelerinde. Bu hafta 2 bin 50 ile 2 bin 70 TL seviyelerini takip edeceğim. Dolar TL kuru güçlü olduğu için gram altın tarafında ONS altındaki baskılanma yansımıyor. Altın fiyatları düştü haberleri gördüğünüzde bunu gram altına değil ONS altına söylüyorlar. Belki 2 bin 40 TL olabilir ama güçlü destek seviyesi 2 bin 50 TL. Sene içinde ilk çeyrekte 2 bin 150 ile 2 bin 200 TL seviyelerini bekliyorum. Yaz aylarında 2 bin 500 ile 2 bin 700 TL, sene bitmeden 3 bin TL gibi gram altın olur. Bu süreçte borcu olanlar fırsat yakalıyor. 2 bin 150 TL'yi görünce bugün ucuz olduğunu, bin TL'yi de görünce o rakamların ucuz olduğunu anlarız.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.