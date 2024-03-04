Gram ve çeyrek altını olan hemen kontrol etsin! Eğer böyleyse geçmiş olsun

Altın yatırımcılarına yönelik büyük bir tehlike altında oldukları uyarısı, kuyumcuların dikkatini çekiyor. Piyasada hızla yayılan sahte ikinci basım çeyrek altınlar, altın yatırımcılarını olumsuz etkileyebilecek potansiyele sahip. Altın geçen yıl yatırımcılarına yüksek kazançlar sağlarken, bu değerli metalin popülaritesi arttıkça sahte ürünlerin ortaya çıkma olasılığı da yükseldi. Kuyumcular, özellikle ikinci basım çeyrek altınlarda sahteciliğin arttığını ve yatırımcıları bu konuda uyardıklarını ifade ediyor.

Çeyrek altınların sahte olup olmadığını anlamak için uzmanlara göre, Atatürk figürünün detaylı bir incelemesi gerekiyor. Sahteciler, dışarıdan bakıldığında normal altınlarla aynı gibi görünen bu sahte çeyrek altınları piyasaya sürüyorlar. Ancak uzmanlar, Atatürk figüründeki detayların titiz bir şekilde kontrol edilmesinin, sahte altınları ayırt etmek için önemli bir adım olduğunu belirtiyorlar.





Kuyumcular, sahte altınlara karşı mücadelede halka büyük sorumluluk düştüğünü vurguluyor. Yasal olarak basımı yasak olan ve ayarı düşük olan ikinci basım çeyrek altınların piyasada dolaşmasının engellenmesi için vatandaşlara çeşitli önerilerde bulunuyorlar. Öncelikle, çeyrek altın veya diğer büyük altın alımları için güvenilir mücevher mağazalarını, sarraf ve kuyumcuları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulunuyorlar. Bu yerlerin kurumsal altyapısının daha sağlam olması ve uzun yıllara dayanan bir güvenin oluşmuş olması, sahte altın tehlikesini azaltabilir. Mümkünse altın alımları sırasında firmanın kendi kutusu, kurdelesinde isim yazması ya da küçük etiketlerinin olması gibi belgelerin yanlarında bulundurulması da önerilen diğer tedbirler arasında yer alıyor.