Gratis’ten Bulaşık Makinesi Tableti Şoku: 215 TL Yerine 89,50 TL!

Gratis’ten Bulaşık Makinesi Tableti Fırsatı: 215 TL Yerine 89,50 TL!

Bu ay bulaşık makinesi tabletinde büyük indirim fırsatı yakalamak isteyenler, aktüel market kataloglarını değil, Gratis’i takip etmeli. Çünkü Gratis, 2 - 29 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kataloğunda, bulaşık makinesi deterjanlarında yüzde 50’nin üzerinde indirim yaparak, müşterilerini şaşırttı. Gratis’in bu indirimli ürünü hangisi mi? Hemen söyleyelim: Finish marka 18’li kapsüllü bulaşık makinesi tableti!

Gratis Kart ile Finish Bulaşık Makinesi Tableti Sadece 89,50 TL!

Bulaşık makinesi tabletlerinde indirim arayanlar, bu ay Gratis’ten ayrılmayacak. Çünkü Gratis, kozmetik ürünlerinin yanı sıra, ev temizliği ürünlerinde de harika fırsatlar sunuyor. Gratis şubelerinde, Gratis Kart ile yapacağınız alışverişlerde, Finish marka özel seri 18’li kapsüllü bulaşık makinesi tableti, sadece 89,50 TL’ye sizin olacak. Bu ürün, normalde 215 TL’ye satılıyor. Yani Gratis Kart sahipleri, bu ürünü yüzde 50’nin üzerinde indirimle alabilecek. Böylece hem bulaşıklarınız tertemiz olacak, hem de cebinizi koruyacaksınız. Bu fırsatı kaçırmamak için, 29 Şubat tarihine kadar en yakın Gratis şubesine gidin ve Finish bulaşık makinesi tabletini stoklayın!