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Haberi alan elindeki doları bozdurmaya gidiyor! Böyle bir düşüş ne görüldü ne duyuldu: İşte o tarih

Robin Brooks dolar yatırımcılarını uyardı! 10 TL birden düşürebilir! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 19.02.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:28
Haberi alan elindeki doları bozdurmaya gidiyor! Böyle bir düşüş ne görüldü ne duyuldu: İşte o tarih

Goldman Sachs'ın eski baş ekonomisti Robin Brooks'un yaptığı analize göre, Türk lirasındaki değer kaybı ve ekonomik belirsizlikler, doların beklenmedik bir şekilde güçlenmesine yol açabilir. Brooks, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı önlemleri destekleyerek Türk lirasının adil değerinin 21 lira civarında olduğunu belirtiyor.

Uzmanın şok edici yorumuna göre, Türk lirasının değeri hızla düşerken, doların beklenmedik bir şekilde yükselişe geçme ihtimali bulunuyor. Bu durum, uluslararası yatırımcıları endişelendiriyor. Brooks, Türkiye'deki ekonomik belirsizliklerin devam ettiğini ve döviz kurunun liberalleşmesiyle birlikte doların daha da güçlenebileceğini öngörüyor. Bu durumda, yatırımcıların Türk lirasından dolara geçiş yaparken büyük kayıplar yaşayabilecekleri uyarısında bulunuyor.

dolar yatırımı

Öte yandan, Türkiye'nin ekonomik potansiyeline dikkat çeken Brooks'un bu görüşleri, yatırımcılar arasında merakla bekleniyor. Türk lirası ve dolar arasındaki değer değişimleri yakından takip edilirken, Brooks'un öngörüleri piyasalarda yeni tartışmalara neden oluyor.

Uzmanın dikkat çeken analizi, dolar biriktirenleri tedirgin ediyor. Türk lirasındaki olası değer kaybı ve doların yükselişine yönelik uyarılar, yatırımcıları koşa koşa dövizcilerin yolunu tutmaya itebilir. Goldman Sachs'ın eski baş ekonomistinin bu uyarısı, ekonomi gündemine bomba gibi düşerek spekülasyonları tetikleyebilir. Yatırımcılar, Türk lirasının değerindeki değişimleri yakından izleyerek gelecek adımlarını planlamak durumunda kalacak.

NOT: BU HABER BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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