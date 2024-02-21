Halk Bankası da promosyonu fişe taktı! Evet diyene 32.875 TL ödüyor

Emekli ya da çalışan özellikle de enflasyon rakamların direkt zam olarak yansıdığı şu günlerde kendisine sunulan her ek ödeme imkanını araştırmaya devam ediyor. Hal bu iken promosyon kampanyaları emeklinin, promosyon ihaleleri de çalışanın cebini dolduruyor. Gerek emekli gerekse de çalışan çoğu zaman bir maaş tutarında promosyon ödemesi alıyor. Emekli için durum, kendi tercihine göre şekilleniyor. Emekli birey 3 yıl bankada kalma sözüne istinaden ek ödeme olarak ödül promosyon alıyor. Bankalar ise tercih edilebilirlik adına bir çok avantajı da emekliye özel olarak sunuyor. Kampanyalardan en çok ihtiyacını seçen emekli, bankaya maaşının taşıyor. Özellikle de EYT sonrasında emekli sayısını arttırmak isteyen bankalar, ay ay promosyonlarda güncellemeye gidiyor. SGK ile kısa süre içerisinde bankalar ile anlaşmaların yenileneceği ve bu yenilemeler ile maaş arası düzenlemesi geleceği tahmin ediliyor. Emekli de hal bu iken çalışanlarda durum biraz farklı seyrediyor. Çalıştıkları kurum kuruluş ya da sektör yetkilileri ile bankaların ihalelerde verdiği tutarlar ne kadar promosyon ödemesi alacağı konusunda ön ayak oluyor.





Bu kapsamda uzun zamandır çalışan promosyonları yakından takip ediliyor. Kurum kuruluş promosyonları arasında en az ödeme yapılan sektörün eğitim sektörü olduğunun üzeri yapılan son ihaleler ile çizilmiş gibi duruyor Geçtiğimiz sene içerisinde 10 bin liraya kadar düşen MEM promosyonları, yeni yıl itibari ile hız kazanmaya devam ederken, öğretmenlere verilen önemin ispatı da bu şekilde sağlanmış oluyor.

Gün gün MEM promosyonu açıklamaları yapılıyor. Bankalar ile MEM müdürlükleri arasında yapılan ihalede yetkililer MEM personelinin refahını sağlamak adına en fazla promosyon ödemesi yapan banka ile anlaşma yoluna koyuluyor. Bankalar da maaş müşterisi sayısı adına ihalelerde kendi bütçelerince en fazla ödemeyi yapmak için çaba sarf ediyor.





En son yapılan MEM promosyonunda kazanan bankanın 30 bin lira üzerinde promosyon ödemesi yapacağı açıklanmış bulunuyor. Afyonkarahisar'dan gelen son dakika promosyon ihalesi güncellemesinde 32 bin 875 TL ödeme müjdesi öğretmenlere verilmiş bulunuyor. Bir çok banka gibi Halkbank'ın da dahil olduğu Boldavin İlçe MEM promosyonunda en fazla tutarı veren banka 32 bin 875 TL'lik önerisi ile ihalenin kazanı oldu.