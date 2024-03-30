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Halkbank 2024'ün bombasını patlattı! 1200 TL- 1500 TL anında ödüyor

Kamu bankası devi Halkbank'ta düzenlediği kampanya ile birlikte geri ödeme sağlıyor. Kredi kartı başvurusu yapan müşteri 1200 TL'ye varan geri ödeme imkanından faydalanırken, kredi kartının TROY logolu olması durumunda geri ödeme tutarı 1500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:47
Halkbank 2024'ün bombasını patlattı! 1200 TL- 1500 TL anında ödüyor

Özellikle de kamu bankaları tarafından düzenlenen kampanyalar vatandaş tarafından merak takip ediliyor. Bankalar yeni müşteri kapmak ya da ürün satmak adına düzenlenen kampanyalar da müşterisine özel olarak geri ödeme imkanı sağlarken, müşteriye tek başvuruya bedava alışveriş imkanından faydalanmak cazip gelebiliyor. Bu sayede de hem müşteri arttırım yolu sağlanırken, hem de hizmet satma konusunda pozitif eğilimler artabiliyor. 

Kamu bankası devi Halkbank'ta düzenlediği kampanya ile birlikte geri ödeme sağlıyor. Kredi kartı başvurusu yapan müşteri 1200 TL'ye varan geri ödeme imkanından faydalanırken, kredi kartının TROY logolu olması durumunda geri ödeme tutarı 1500 TL'ye kadar çıkabiliyor. 

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Halk Bankası kredi kartı olan PARAF, yeni müşterilerine özel olarak yeni bir kampanya başlattı. Uzun vadede devam edecek olan bu kampanya 31 Ekim 2024'e kadar paraf kredi kartı başvurusu yapan ve onay alan müşteriyi ilgilendiriyor. Bu tarihe kadar kredi kartı başvurusu yapıp onay alan ve harcama yapan her müşteri 1200 TL'ye varan paraf para hediyesi kazanabiliyor. 

Paraf kart başvurularında ise bu tutar 1500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Kampanyaya dahil olabilmek için Halkbank'a ilk defa müşteri olmak ve herhangi bir kredi kartının olmaması gerekiyor. Bireysel olarak kredi kartı başvuruları kampanya kapsamına dahil olabiliyor.

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İnternet şubeleri üzerinden Halkbank mobil uygulaması ile başvurular tamamlanabiliyor. Kampanya dahil olmak için Paraf Mobil uygulamasında hemen katıl butonuna tıklamak ya da KAMPANYA yazıp 35 04'e SMS göndermek yeterli olabiliyor. Kampanya katılan müşteri her ay 100 TL para para hakkı kazanabiliyor. Her ay ilk 5 seferlik 500 TL ve üzeri harcamaya 20 TL para verilirken Troy kart ile yapılan harcamalarda ekstra 5 TL para para hediyesi sağlanıyor. Bu kapsamda 30 Kasım 2024'e kadar geçerli olan kampanyada en fazla 1200 TL kazanılabilecek iken Troy kart başvurusu yapıp bu kart ile harcama yapılması durumunda ise 300 TL gibi artı bir ödeme alınabiliyor

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Halkbank 2024'ün bombasını patlattı! 1200 TL- 1500 TL anında ödüyor

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