Halkbank 60 ay vadeli krediyi açıkladı! 250 bin lira limiti ile sınırları zorlamışlar

2024 yılında ürün ve hizmet zamları karşısında zorlanan vatandaş soluğu bankalarda almaya devam ediyor. Gerek ihtiyaçların karşılanması gerekse de borçların kapanması adına bankaların sunduğu kampanyalar araştırılırken, en fazla avantaj veren banka tercih ediliyor. Bu avantajlardan ilki, faizsiz kredi ya da düşük faizli kredi olarak karşımıza çıkabiliyor. Özellikle de faizsiz kredi vatandaşın kullandığı tutarın geri ödemesini aynı miktarda ödenmesini sağlaması bakımından avantajlar sağlayabiliyor. Öte yandan erteleme ya da uzun vade seçenekleri de artı avantajlar olarak biliniyor. Günümüzde tüm bu kıstasları bir arada sunan banka kampanyaları yok denecek kadar az. Ancak kamu bankası devi Halk Bankası tarafından düzenlenen kampanya kapsamında tüm bu olanaklar bir arada sunulabiliyor.





KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYENE KREDİ

Halk Bankası tarafından başlatılan kampanyada yüksek limit, düşük faiz ve erteleme imkanı bir arada sunuluyor. 250 bin lira limitli kredi kendi işini kurmak isteyen ya da kurmuş olan bireye kolaylık sağlarken, istihdamın arttırılmasını hedefliyor. Uzun süredir devam eden Halk Girişimci Kredisi Şubat ayının bitmesine sayılı günler kala da merakla araştırılıyor. Banka tarafından resmi internet sitesinde yer alan açıklamalar da kredi limiti, geri ödeme tutarı ve başvuru şartları ile alakalı detaylar da yer alıyor.

HALKBANK GİRİŞİMCİ KREDİSİ

Halk Girişimci Kredisi kullanmak isteyen bireyin belli başlı şartları taşıması gerekmekteyken, başvurunun kolaylıkla sağlanması adına başvuru şartlarının zorluğu en aza indirgenmiş bulunmaktadır. En ilk mezunu olma şartı aranan Halk Girişimci Kredisi başvurusunda 45 yaşını aşmamış olma şartı da bulunuyor. Öte yandan bu yaş şartı, engelli ve şehit- gazi yakınlarına esnetilmiş olarak sunulmaktayken, Bu kapsamda bu bireyler için de yaş şartı 55 olarak açıklanmış bulunmaktadır.





Özellikle de satış yetkililerinin kendi işini kurması adına harekete geçmesini sağlayacak olan Halk Girişimci Kredisi, özellikle de istihdamın artması ve işsizliğin önüne geçmesini hedeflemektedir. Taksitli işletme kredisi adı altında işverene sağlanan bu desteğin maksimum tutarı 250 bin lira olarak belirlenmiş iken, 60 ay vade ve 12 ay öteleme imkanı da sunulmaktadır. Bankaların sunduğu kampanyalar arasında Halk Bankası'nı bir adım tercih edilebilirlik konusunda üst sıraya çıkaran kampanyaya başvurmak için en yakın şubeye gitmek yeterli olacaktır.