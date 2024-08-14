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Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Halk Bankası tarafından başlatılan ve 1200 TL- 1500 TL geri iade fırsatı sunulan kampanya detayları ortaya çıkmış bulunuyor

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:28
Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Artan fiyatlar, alım gücünü düşürmeye devam ediyor. Enflasyon yükselişinin devam ettiği şu günlerde vatandaş en uygun fiyata ürün ve hizmet alımı ile alakalı arayışını sürdürürken, son zamanlarda bankalar tarafından sunulan kampanyalar oldukça dikkat çekiyor. Yeni müşteri odaklı olarak başlatılan kampanyalarda geri iade fırsatı sunan bankalar arasında Halkbank’ta yer alıyor. Kampanyalar kapsamında  yeni müşteri olan ve belli başlı harcama ve başvuru koşullarını sağlayan müşteriye özel olarak sunulan kampanyalara her gün bir yeni ekleniyor.  

Halk Bankası tarafından başlatılan ve 1200 TL- 1500 TL geri iade fırsatı sunulan kampanya detayları ortaya çıkmış bulunuyor. Paraf, yeni müşterilerine özel olarak sunmuş olduğu kampanya ile birlikte 1500 TL’ye varan geri iade fırsatı sunarken, iadelerin ParafPara olarak sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Bu kapsamda 31 Ekim 2024'e kadar Paraf'a ilk kez başvuran herkes, 1.500 TL'ye varan ParafPara kazanma fırsatı yakalayacak.  

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Halkbank 1500 TL ParafPara kampanyası 

Kampanya kapsamında, 30 Kasım 2024'e kadar her ay ilk 5 adet 500 TL ve üzeri harcamanıza 20'şer TL, toplamda aylık 100 TL ParafPara kazanılacak. Üstelik, Paraf TROY ile yapılan işlemlerde her işlemde ekstra 5 TL ParafPara kazanma şansı da sağlanacak.  

Yeni müşterilere özel olarak başlatılan kampanya kapsamında başvurular mobil uygulama, internet bankacılığı ya da SMS aracılığı ile sağlanabilecek. Paraf Mobil'den "Hemen Katıl" butonuna tıklamak veya KAMPANYA yazıp 3404'e SMS göndermek kampanyaya dahil olunmasını sağlayacak. 

Yapılan alışverişi avantaja çeviren ve artı harcama yapılmasına olanak tanıyan kampanya kapsamında 30 Kasım’a kadar yapılan alışverişler dahil olacak.  Daha önce bireysel veya ticari kredi kartı bulunmayanlar ve İlk kez Paraf bireysel kredi kartına başvuranlar kampanyadan faydalanacak.  

 

 


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