Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

Ev sahibi olma hayali, birçok kişinin yaşamında önemli bir yer tutar. Halkbank, bu hayali gerçekleştirmek isteyenler için Hesaplı Evim Konut Kredisi sunuyor. Bütçenize uygun vade ve ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmanıza imkân tanıyan bu kredi programı, ev sahibi olmanın en hesaplı yolunu sunuyor. Kredi detayları ve başvuru süreci hakkında bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.



HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ NEDİR?

Halkbank’ın Hesaplı Evim Konut Kredisi, ev almak isteyenler için özel olarak tasarlanmış bir kredi türüdür. Bu kredi ile uygun faiz oranları ve esnek ödeme planları ile hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz. Başvuru süreci oldukça basit olup, birkaç adımda ev sahibi olma yolunda ilerleyebilirsiniz.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Hesaplı Evim Konut Kredisi ile avantajlı faiz oranları sunuluyor. Ödeme seçenekleri arasında aylık eşit taksitler veya kendi belirleyeceğiniz tutarlarla ödeme yapma imkânı yer alıyor. Bu esneklik, bütçenizi zorlamadan ev sahibi olmanızı sağlıyor.

Örnek Ödeme Tablosu

Kredi tutarı, vade ve faiz oranlarına bağlı olarak ödeme planları oluşturulabiliyor. İşte bir örnek maliyet tablosu:

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Aylık Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti (TL) Taksit Tutarı (TL) Diğer Masraflar (TL) Yıllık Maliyet Oranı (%) 1.000.000 120 3,40 5.000 34.626,53 12.560 50,5024

Bu tablo, örnek bir vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır. Diğer masraflar arasında ekspertiz ücreti (11.000 TL) ve ipotek tesis ücreti (1.560 TL) yer almaktadır.

KREDİ FAİZ ORANLARI VE MASRAFLAR

Kredi faiz oranları, belirli şartları yerine getiren müşterilere sunulmaktadır. Banka ile en az taksit tutarı kadar Açık Hesap açtıran, en az üç adet otomatik ödeme talimatı veren ve bankanın kredi kartına sahip olan müşterilerimiz için avantajlı oranlar uygulanmaktadır. Ek olarak, hayat sigortası, DASK ve konut sigortası yaptıran müşterilerimize özel fırsatlar sunulmaktadır.

Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı ve kredi tutarına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, 100.000 TL 120 ay vadeli kredi kullanan 35 yaşındaki bir müşterimiz için bir yıllık sigorta primi 656,31 TL’dir.

KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi başvurusu oldukça kolaydır. Başvuru yapabileceğiniz kanallar:

Halkbank Mobil: Mobil uygulama üzerinden hızlı ve kolay başvuru yapabilirsiniz.

Mobil uygulama üzerinden hızlı ve kolay başvuru yapabilirsiniz. İnternet Şubesi: Online bankacılık hizmetleriyle başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Online bankacılık hizmetleriyle başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Halkbank Dialog: Müşteri hizmetleri aracılığıyla detaylı bilgi alabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

Başvurunuzu yaparken, gerekli belgeleri eksiksiz sunmanız, başvuru sürecinizi hızlandıracaktır.

Halkbank’ın Hesaplı Evim Konut Kredisi, ev sahibi olma hayalinizi gerçekleştirmeniz için sunduğu uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle önemli bir fırsat sunuyor. Bütçenize en uygun vade ve ödeme seçenekleri ile ev sahibi olmak için hemen başvurun! Detaylı bilgi ve örnek maliyet hesaplamaları için Halkbank web sitesini ziyaret edebilir veya en yakın Halkbank şubesine uğrayabilirsiniz.

Unutmayın, Halkbank gerekli gördüğünde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar. Başvuru yapmadan önce tüm şartları dikkatlice incelemenizde fayda var.