Halkbank'tan Şubat'ta emekliye promosyon müjdesi! 10.000 TL maaş alana 2 katı ödeme yapılıyor

Emekli maaşının yetmediği şu günlerde emekli kendisine sunulan bir çok fırsatı yakından takip ediyor. Emekliye sunulan fırsatlar arasında ise geri ödemesiz olarak sağlanan bir çok destek gün yüzüne çıkıyor. Yapılan alışverişlere yapılan bonus ödemelerinin yanı sıra 7 senedir bankaların SGK ile anlaşması kapsamında emekli promosyonu ödemeleri de yakından takip ediliyor. Emekli maaşına yapılan zam sonrasında emekli maaş aralıklarına ödenen promosyonların artacağı tahminleri yapılırken, en çok tercih edilen kamu bankalarından olan Halk Bankası da emekli promosyonunu sabit tutsa da sağladığı ek imkanlar ile emekli emeklinin cebine bir anda 2 ödeme sokuyor.

Halk Bankası da emekli promosyonu ödemelerini ay ay güncelliyor. Emekliye maaş aralığına göre 5 bin liraya varan ödeme yapılıyor. Emekliye sunulan promosyon rakamları şu şekilde





HALK BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank tarafından emekli maaş aralığına göre ödenen promosyon tutarları şu şekilde;

• Emekli maaşı 3500 TL olana 3000 TL

• Emekli maaş 3500-7500 arasındakilere 3500 TL

• Emekli maaşı 7500 TL-1000 TL arasındaki emekliye 4500 TL

• Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerindeki emeklilere 5000 TL ödeme yapan Halkbank emekli mini kredisi ile de anlık ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor





EMEKLİYE MİNİ KREDİ

Halk Bankası tarafından ödenecek olan emekli mini kredisi şipşak kredi olarak anında emeklinin hesabına geçebiliyor. 5 bin liraya kadar acil ihtiyacı olan emeklinin faydalandığı bu kredide düşük faiz oranları da dikkat çekiyor. Esnek ödeme planı ve %3,85 faiz oranıyla dikkat çeken emekli kredisinde aylık geri ödeme tutarı 302,37 TL olarak açıklanmış bulunuyor. Bu sayede emekli promosyonu artı kampanya 10.000 TL'ye çıkıyor