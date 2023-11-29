Halkbank uzun vadeli rahat ödemeli kredi müjdesi verdi! Taksitler aylık değil, 3 ayda bir!

HALKBANK’TAN İNANILMAZ FIRSAT!

Halkbank müşterilerine özel bir fırsat ile geldi. İşyeri sahibi olmak isteyen ya da aracını yenilemek isteğinde olan kişilere finansman desteği sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatı ile Halkbank müşterilerine kolay krediden yararlanma fırsatı veriyor. İşte kolay kredi alman şartları….





Yıl sonu yaklaşırken Halkbankası da müşterilerinin nakit ihtiyaçlarına çözümler sunmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamasında ifade ettiği gibi araç sahibi olmak isteyenlere 84 ay vadeli taşıt kredisi , iş yeri satın almak isteyenlere de 120 ay vadeli iş yeri satın alma kredisi verilecek. İşte o finansman desteğinin detayları belli oldu…

Halkbank, araç sahibi olmak isteyen müşterilerine yardımcı olmak adına 84 ay vadeli taşıt kredisi hizmeti sunuyor. Bu krediden yararlanacak müşteriler , 1.5 milyon TL'ye kadar destek alabilecek. Uzun vadeli ve avantajlı faiz imkanı ile sunulan bu kredi üstelik 3 ayda bir ödenecek.

İŞ YERİ SATIN ALMA KREDİSİ DETAYLARI

Halkbank, iş yeri sahibi olmak isteyenleri de unutmuyor. İş yeri alma kredisinde de 120 ay vadeli iş yeri satın alma kredisi ile müşteriler yine uzun ve avantajlı faiz imkanından yararlanabilecekler. Bu kredi de de 3 ayda bir ödeme kolaylığı sağlanacak. Müşteriler her iki krediden de nasıl yararlanacaklarını merak ederken sizler için başvuru şartlarını araştırdık. Başvurular Halkbank şubeleri ne giderek ya da veya resmi internet sitesinden öğrenilebilecek. Kredilerin başvuru tarihi ise Halkbankası resmi kanallarından öğrenilebilir. Ya da müşteri hizmetlerini arayıp daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.