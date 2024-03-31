Halkbank, vakıfbank, Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara müjde 09.30'da geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamasında, kamu bankaları aracılığıyla emeklilere ödenen promosyon miktarında artış yapıldığını müjdeledi. Erdoğan'ın bu duyurusunun ardından, Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları hızla harekete geçerek artan promosyon miktarlarıyla ilgili detayları paylaştılar.

Ziraat Bankası, emeklilere sağladığı promosyonlarla ilgili önemli bir adım attı. Banka yetkilileri, başvuru yapan emeklilere, 28 Mart tarihinden itibaren artırılmış promosyon ödemeleri yapılacağını belirtti.

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK'TAN PROMOSYON DETAYLARI





Başvuruları kabul edilen emeklilerin promosyonları yarından itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. Kamu bankaları, emekli maaşlarının miktarına göre 8 bin ile 12 bin Türk Lirası arasında promosyon ödemeyi planlıyor.

Emeklilere yönelik bu promosyon ödemeleri, emeklilerin maddi durumlarını güçlendirmeye ve yaşam standartlarını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle kamu bankalarının emeklilere sağladığı bu destek, emeklilerin finansal güvenliklerini artırarak daha rahat bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor.

Yapılan açıklamalara göre, emekli maaşlarının miktarına bağlı olarak belirlenen promosyon tutarı, emekliler arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Vakıfbank, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde belirlenen tutarlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Bu bilgilere göre, emekli maaşlarına bağlı olarak değişen promosyon miktarları şu şekilde:

10.000 Türk Lirası'na kadar olan emekli maaşları için 5.000 Türk Lirası promosyon ödemesi yapılacak.

10.000 Türk Lirası ile 15.000 Türk Lirası arasında olan emekli maaşları için 8.000 Türk Lirası promosyon ödemesi sağlanacak.

15.000 Türk Lirası ile 20.000 Türk Lirası arasında olan emekli maaşları için 10.000 Türk Lirası promosyon ödemesi sunulacak.

20.000 Türk Lirası ve üzerinde olan emekli maaşları için ise 12.000 Türk Lirası promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

Bu şekilde belirlenen promosyon miktarları, emeklilerin maaşlarına bağlı olarak farklılık göstermekte.

Ziraat Bankası ise SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilere 12.000 Türk Lirası'ye kadar promosyon ödemesi imkanı sunduğunu duyurdu.